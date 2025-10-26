УКР
1 522 14

Держдеп і ЦРУ мали відмінні погляди щодо готовності Путіна до переговорів, - WSJ

Гтовність Путіна до переговорів

На початку 2025 року внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США мала сумніви щодо готовності Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні, своєю чергою Центральне розвідувальне управління висловлювало більш позитивну оцінку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела.

Так, зазначається, що на початку роботи адміністрації Дональда Трампа американські посадовці неодноразово запитували у аналітиків розвідслужб дані щодо ситуації в Україні, щоб визначити цілі Путіна в Україні та оцінити його готовність до переговорів про завершення війни.

Джерела видання додали, що аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна треба позбавити віри у перемогу, щоб змусити говорити про мир, - експосол США Пайфер

Своєю чергою аналітики Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту (INR) покликалися на заяви самого Путіна, в яких він наголошував на пріоритетності "демілітаризації" та "денацифікації" України.

Видання пише, що в Держдепі дійшли висновку, що російський диктатор зрештою не буде готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Ці оцінки готувалися ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці.

Читайте: Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

The Wall Street Journal зазначає, що керівництво INR після цього говорило аналітикам, що їхня відмінна оцінка шкодить авторитету Бюро серед урядовців. Після цього кількох аналітиків звільнили, а один подав у відставку.

Варто наголосити, що останніми тижнями Дональд Трамп публічно почав говорити про небажання Путіна припиняти воєнні дії в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Путіна можна примусити до миру – так само, як і будь-якого іншого терориста.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій.

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.

Держдепартамент США (1676) путін володимир (25023) ЦРУ (143) Трамп Дональд (7516)
+1
Не аналітика а гадання на кавовій гущі
показати весь коментар
26.10.2025 17:00 Відповісти
Ну чим не Буратіно? 47-ий прибрав з ЦРУ НЕ прибічників рашкогебєнії, точніше справжніх розвідників патріотів, а потім прийшов до їхніх же висновків сам. Так й Буратіна викинув команду Залужного з вимаганням розвитку виробництва новітніх дронів, а сам вийшов до виробництва тільки вже як DEAL мародерні під себе з МІН ДІЧью ...
показати весь коментар
26.10.2025 17:03 Відповісти
Згадаймо останню статтю від Главкома Залужного- порівняння винаходу дронів з важливістю винаходу свого часу пороху ( чи вовці просто слово "порох" тоді не сподобалося?- нє дуууумааю)
показати весь коментар
26.10.2025 17:05 Відповісти
я, вам ось що скажу!
байден, не ****** пуйла по носу!
байден, не запронував україні зброю!
байден, запропонував зе!гниді євакуацію!
байден, кожного ранку починав, що жоден американський солдат не прийде на допомогу україні!
байден, просрав лендліз!
байден, заборонив бити по кацапії і взагалі опиратися.

то, нехай отой демократ плавиться в чані зі смолою в самому нижчому пеклі!!!
показати весь коментар
26.10.2025 17:03 Відповісти
АЛЕ Байден на мільярди допомогу та співпрацю з НАТО та Рамштайн , а 47- рік майже вбивчих для УКраїни домовлялок й почав зі знищення НАТО та ЄС...А вже потім ....
показати весь коментар
26.10.2025 17:07 Відповісти
піпєточкой?
з тотальними заборонами?
ой!
байден такий допомагатєль рамштайнський....
показати весь коментар
26.10.2025 17:22 Відповісти
Ну, так ішак тепер заявив, що Путіна можна примусити до миру - так само, як і будь-якого іншого терориста. Джерело: https://censor.net/ua/n3581724

А, де ж "встрєтітся по срєдінє", "заглянуть" в очко. Невже хтось ввірує, що дибіл у майже 50 років змінив свій світогляд. Інстинк самозбереження керує обкуреним ішаком. Це чмо буде кукурікати що завгодно, аби врятувати свою дупу.
показати весь коментар
26.10.2025 17:05 Відповісти
Всіх в Держдепі і ЦРУ можна розігнати.

Як тромб сказав, так і буде.
показати весь коментар
26.10.2025 17:09 Відповісти
Хай почитають коментарі рузкіх в інтернеті. ПРОБЛЕМА НЕ В ПУТІНІ - він просто дає їм те що вони хочуть. Проблема в народі який і 10 років в своїй історії не жив БЕЗ ГЕНОЦИДІВ!
показати весь коментар
26.10.2025 17:14 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2025 17:21 Відповісти
Бувший ЦРУ БЕРНС старий шанувальник х.... ще з часів посла в Москві. Потім була пауза в інституті Карнегі, напевне, за пасажирство в літаючому борделі Епштейна. Ну і його аналітики підтримали мнєніє шефа. Сприймати х....можуть лише його рівня за психічними розладами.
показати весь коментар
26.10.2025 17:37 Відповісти
 
 