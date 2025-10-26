Держдеп і ЦРУ мали відмінні погляди щодо готовності Путіна до переговорів, - WSJ

На початку 2025 року внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США мала сумніви щодо готовності Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні, своєю чергою Центральне розвідувальне управління висловлювало більш позитивну оцінку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела.

Так, зазначається, що на початку роботи адміністрації Дональда Трампа американські посадовці неодноразово запитували у аналітиків розвідслужб дані щодо ситуації в Україні, щоб визначити цілі Путіна в Україні та оцінити його готовність до переговорів про завершення війни.

Джерела видання додали, що аналітики ЦРУ дійшли висновку, що президент США може знайти можливості для переговорів з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна треба позбавити віри у перемогу, щоб змусити говорити про мир, - експосол США Пайфер

Своєю чергою аналітики Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту (INR) покликалися на заяви самого Путіна, в яких він наголошував на пріоритетності "демілітаризації" та "денацифікації" України.

Видання пише, що в Держдепі дійшли висновку, що російський диктатор зрештою не буде готовий відмовитися від своїх максималістських вимог. Ці оцінки готувалися ще до зустрічі Путіна й Трампа на Алясці.

Читайте: Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

The Wall Street Journal зазначає, що керівництво INR після цього говорило аналітикам, що їхня відмінна оцінка шкодить авторитету Бюро серед урядовців. Після цього кількох аналітиків звільнили, а один подав у відставку.

Варто наголосити, що останніми тижнями Дональд Трамп публічно почав говорити про небажання Путіна припиняти воєнні дії в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Путіна можна примусити до миру – так само, як і будь-якого іншого терориста.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій.

Видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Володимир Зеленський наголосив, що у разі, коли Україна погодиться на погане територіальне рішення, решту питань щодо закінчення війни спробують вирішити вже без Києва.