Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив про важливість майбутніх зустрічей між РФ і США в контексті врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомили у Держдепартаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Рубіо обговорив з Лавровим наступні кроки після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулася 16 жовтня.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Також читайте: Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

В МЗС РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.

"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Рубіо може зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Держдепартамент США (1675) Лавров Сергій (1660) Рубіо Марко (302)
Говорили, балакали, всралися і заплакали!! Зустріч двох з деменцією у третього з діареєю??
20.10.2025 19:37 Відповісти
Рашистські людоїди вдарили дроном і вбили в Херсоні бабцю яка пасла кіз. А американська мавпа після цього буде облизувати рашистським людоїдам закривавлені руки і чобати
20.10.2025 19:37 Відповісти
@ (у перекладі):
"Гітлер подзвонив Рузвельту, після чого той накричав на Черчілля і пригрозив, що якщо Черчілль не здасться, то Гітлер його знищить."
20.10.2025 19:41 Відповісти
Для Трампа побалакати це святе а путлєру тільки цього й треба - волойобити
20.10.2025 19:41 Відповісти
Рубио шо поехал кукухой как можно со старой клячей шо-то обсуждать реально Белый дом захватили постояльцы дома жёлтого...
20.10.2025 19:46 Відповісти
"Держсекретар підкреслив важливість (...) врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа" Джерело: https://censor.net/ua/n3580706

WTF???
Трампон у нас тепер володар Всесвіту? А як же найвеличніший лідор того ж Всесвіту?

А відповідно до міжнародних та двосторонніх угод врегулювання ніяк? А відповідно до принципів, статуту ООН та означених міжнародних кордонів? Ніяк? Міжнародне право - в унітаз, а єдиним чинником міжнародних відносин тепер є "бачення трампона"?

Ахєрєть припливли!
20.10.2025 19:48 Відповісти
Тунель починайте рити на Алясці. Тоді не треба буде шукати місця для зустрічі. Зможете на лімузінах один до одного їздити.
20.10.2025 20:31 Відповісти
Надеюсь Трамп с Путиным подпишут очень хороший совместный некролог-сделку.
20.10.2025 20:34 Відповісти
 
 