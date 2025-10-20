Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив про важливість майбутніх зустрічей між РФ і США в контексті врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомили у Держдепартаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, Рубіо обговорив з Лавровим наступні кроки після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулася 16 жовтня.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Також читайте: Замість Віткоффа: Рубіо стане ключовим переговірником з Росією перед самітом Трампа та Путіна, - WSJ

В МЗС РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.

"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Рубіо може зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.