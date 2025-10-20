Рубіо та Лавров обговорили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна
Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив про важливість майбутніх зустрічей між РФ і США в контексті врегулювання російсько-української війни.
Про це повідомили у Держдепартаменті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, Рубіо обговорив з Лавровим наступні кроки після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і очільником РФ Володимиром Путіним, що відбулася 16 жовтня.
"Держсекретар підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", – йдеться у повідомленні Держдепу.
В МЗС РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.
"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.
Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Рубіо може зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.
"Гітлер подзвонив Рузвельту, після чого той накричав на Черчілля і пригрозив, що якщо Черчілль не здасться, то Гітлер його знищить."
WTF???
Трампон у нас тепер володар Всесвіту? А як же найвеличніший лідор того ж Всесвіту?
А відповідно до міжнародних та двосторонніх угод врегулювання ніяк? А відповідно до принципів, статуту ООН та означених міжнародних кордонів? Ніяк? Міжнародне право - в унітаз, а єдиним чинником міжнародних відносин тепер є "бачення трампона"?
Ахєрєть припливли!