988 4

Рубіо планує зустрітися з Лавровим 23 жовтня, - Reuters

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Держсекретар США Марко Рубіо може провести зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, американські посадовці заявили про можливість такої зустрічі наприкінці минулого тижня. У Державному департаменті США поки не надали офіційного коментаря.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков уточнив, що місце проведення зустрічі ще не визначене. За його словами, переговори перебувають "у процесі розгляду".

Рябков також зазначив, що під час потенційної зустрічі Рубіо і Лаврова можуть обговорювати війну Росії проти України, стан двосторонніх відносин і економічні питання.

Лавров Сергій (1660) Рубіо Марко (302)
Співчуваю Марко, бо від старого понурого меріна страшне тхне могилою та свинячим навозом.
показати весь коментар
20.10.2025 15:57 Відповісти
рашка на коні
показати весь коментар
20.10.2025 16:02 Відповісти
коняка с ішаком
показати весь коментар
20.10.2025 16:15 Відповісти
Дайте угадаю - братислава или минск?
показати весь коментар
20.10.2025 17:21 Відповісти
 
 