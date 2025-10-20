Рубіо планує зустрітися з Лавровим 23 жовтня, - Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо може провести зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, американські посадовці заявили про можливість такої зустрічі наприкінці минулого тижня. У Державному департаменті США поки не надали офіційного коментаря.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков уточнив, що місце проведення зустрічі ще не визначене. За його словами, переговори перебувають "у процесі розгляду".

Рябков також зазначив, що під час потенційної зустрічі Рубіо і Лаврова можуть обговорювати війну Росії проти України, стан двосторонніх відносин і економічні питання.

