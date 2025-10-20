РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Разговор Рубио и Лаврова
593 3

Рубио планирует встретиться с Лавровым 23 октября, - Reuters

Рубио и Лавров поговорили по телефону

Госсекретарь США Марко Рубио может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, американские чиновники заявили о возможности такой встречи в конце прошлой недели. В Государственном департаменте США пока не предоставили официального комментария.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что место проведения встречи еще не определено. По его словам, переговоры находятся "в процессе рассмотрения".

Рябков также отметил, что во время потенциальной встречи Рубио и Лаврова могут обсуждать войну России против Украины, состояние двусторонних отношений и экономические вопросы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Лавров Сергей (2374) Рубио Марко (295)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співчуваю Марко, бо від старого понурого меріна страшне тхне могилою та свинячим навозом.
показать весь комментарий
20.10.2025 15:57 Ответить
рашка на коні
показать весь комментарий
20.10.2025 16:02 Ответить
коняка с ішаком
показать весь комментарий
20.10.2025 16:15 Ответить
 
 