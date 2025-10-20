Рубио планирует встретиться с Лавровым 23 октября, - Reuters
Госсекретарь США Марко Рубио может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, американские чиновники заявили о возможности такой встречи в конце прошлой недели. В Государственном департаменте США пока не предоставили официального комментария.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что место проведения встречи еще не определено. По его словам, переговоры находятся "в процессе рассмотрения".
Рябков также отметил, что во время потенциальной встречи Рубио и Лаврова могут обсуждать войну России против Украины, состояние двусторонних отношений и экономические вопросы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий20.10.2025 15:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий20.10.2025 16:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий20.10.2025 16:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль