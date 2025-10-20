Рубио планирует встретиться с Лавровым 23 октября, - Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 23 октября.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, американские чиновники заявили о возможности такой встречи в конце прошлой недели. В Государственном департаменте США пока не предоставили официального комментария.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что место проведения встречи еще не определено. По его словам, переговоры находятся "в процессе рассмотрения".

Рябков также отметил, что во время потенциальной встречи Рубио и Лаврова могут обсуждать войну России против Украины, состояние двусторонних отношений и экономические вопросы.

