Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о важности будущих встреч между РФ и США в контексте урегулирования российско-украинской войны.
Об этом сообщили в Госдепартаменте США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, Рубио обсудил с Лавровым следующие шаги после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября.
"Госсекретарь подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать над продвижением долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа", - говорится в сообщении Госдепа.
В МИД РФ указали на "конструктивный" характер разговора.
"Произошло конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Рубио может встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября.
"Гітлер подзвонив Рузвельту, після чого той накричав на Черчілля і пригрозив, що якщо Черчілль не здасться, то Гітлер його знищить."
WTF???
Трампон у нас тепер володар Всесвіту? А як же найвеличніший лідор того ж Всесвіту?
А відповідно до міжнародних та двосторонніх угод врегулювання ніяк? А відповідно до принципів, статуту ООН та означених міжнародних кордонів? Ніяк? Міжнародне право - в унітаз, а єдиним чинником міжнародних відносин тепер є "бачення трампона"?
Ахєрєть припливли!