Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о важности будущих встреч между РФ и США в контексте урегулирования российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Рубио обсудил с Лавровым следующие шаги после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать над продвижением долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа", - говорится в сообщении Госдепа.

В МИД РФ указали на "конструктивный" характер разговора.

"Произошло конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Рубио может встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября.