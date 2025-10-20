РУС
Рубио и Лавров обсудили подготовку к встрече Трампа и Путина

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о важности будущих встреч между РФ и США в контексте урегулирования российско-украинской войны.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, Рубио обсудил с Лавровым следующие шаги после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать над продвижением долгосрочного урегулирования российско-украинской войны в соответствии с видением президента Трампа", - говорится в сообщении Госдепа.

Также читайте: Вместо Уиткоффа: Рубио станет ключевым переговорщиком с Россией перед саммитом Трампа и Путина, - WSJ

В МИД РФ указали на "конструктивный" характер разговора.

"Произошло конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты во время телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Рубио может встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября.

Говорили, балакали, всралися і заплакали!! Зустріч двох з деменцією у третього з діареєю??
20.10.2025 19:37
Рашистські людоїди вдарили дроном і вбили в Херсоні бабцю яка пасла кіз. А американська мавпа після цього буде облизувати рашистським людоїдам закривавлені руки і чобати
20.10.2025 19:37
@ (у перекладі):
"Гітлер подзвонив Рузвельту, після чого той накричав на Черчілля і пригрозив, що якщо Черчілль не здасться, то Гітлер його знищить."
20.10.2025 19:41
Для Трампа побалакати це святе а путлєру тільки цього й треба - волойобити
20.10.2025 19:41
Рубио шо поехал кукухой как можно со старой клячей шо-то обсуждать реально Белый дом захватили постояльцы дома жёлтого...
20.10.2025 19:46
"Держсекретар підкреслив важливість (...) врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа" Джерело: https://censor.net/ua/n3580706

WTF???
Трампон у нас тепер володар Всесвіту? А як же найвеличніший лідор того ж Всесвіту?

А відповідно до міжнародних та двосторонніх угод врегулювання ніяк? А відповідно до принципів, статуту ООН та означених міжнародних кордонів? Ніяк? Міжнародне право - в унітаз, а єдиним чинником міжнародних відносин тепер є "бачення трампона"?

Ахєрєть припливли!
20.10.2025 19:48
 
 