Путин делает все, чтобы избежать встречи со мной, он не хочет договоренностей с Украиной, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин избегает встречи, потому что не хочет реального мира или договоренностей с Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом на закрытой встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Путин будет делать все, чтобы избежать прямой встречи с украинской стороной.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна. Или он хочет просто плюнуть нам и сказать - "Кто вы? Я без вас буду решать", - отметил президент.

Готовность Украины к переговорам

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров.

"Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас. И это важно. То есть если это "shuttle diplomacy", когда президент Трамп встречается с Путиным, потом президент Трамп встречается со мной, то и Бог с ним, - пусть будет такой формат. Я честно всегда говорил, что все равно в каком формате - мы готовы встречаться. Это говорит о том, что мы готовы встречаться, а потом уже - какой формат", - добавил он.

"Это не о том, что пусть будет формат, где они вдвоем за нас решают. Нет, это же без нас", - подчеркнул Зеленский. По его словам, сигналы, которые получил президент США Дональд Трамп, были переданы Путину, но ответы Кремля содержали лишь "чистую ложь".

"Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что для США важно достичь политического успеха, и если это произойдет, Украина сможет быстро принимать решения по восстановлению государства:

"Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать".

Переговоры с РФ

Ранее сообщалось, что в МИД РФ утверждали, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.

