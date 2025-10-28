РУС
774 16

Путин делает все, чтобы избежать встречи со мной, он не хочет договоренностей с Украиной, - Зеленский

Зеленский об угрозе третьей

Российский диктатор Владимир Путин избегает встречи, потому что не хочет реального мира или договоренностей с Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом на закрытой встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Путин будет делать все, чтобы избежать прямой встречи с украинской стороной.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна. Или он хочет просто плюнуть нам и сказать - "Кто вы? Я без вас буду решать", - отметил президент.

Готовность Украины к переговорам

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров.

"Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас. И это важно. То есть если это "shuttle diplomacy", когда президент Трамп встречается с Путиным, потом президент Трамп встречается со мной, то и Бог с ним, - пусть будет такой формат. Я честно всегда говорил, что все равно в каком формате - мы готовы встречаться. Это говорит о том, что мы готовы встречаться, а потом уже - какой формат", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и РФ должны подписать в Будапеште. США будут решать будущее Украины, - Орбан

"Это не о том, что пусть будет формат, где они вдвоем за нас решают. Нет, это же без нас", - подчеркнул Зеленский. По его словам, сигналы, которые получил президент США Дональд Трамп, были переданы Путину, но ответы Кремля содержали лишь "чистую ложь".

"Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что для США важно достичь политического успеха, и если это произойдет, Украина сможет быстро принимать решения по восстановлению государства:

"Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать".

Переговоры с РФ

Ранее сообщалось, что в МИД РФ утверждали, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп и ЦРУ имели разные взгляды относительно готовности Путина к переговорам, - WSJ

Зеленский Владимир (22416) путин владимир (32404) Трамп Дональд (6973)
Топ комментарии
+8
Як громадянин України задам питання:
-"Що робив ********** України в Омані?
Ps.і це-тільки перше питання в хронології з 2019,але важливе
28.10.2025 11:37 Ответить
+8
Гігант політики. Для того, щоб зустрічатися і щось диктувати, наполягати, потрібно було з 2019 року укріплювати не асфальт, а ракети та армію.
28.10.2025 11:40 Ответить
+7
просто неадекват, навіть не звертає уваги на те що буровив вчора
28.10.2025 11:34 Ответить
просто неадекват, навіть не звертає уваги на те що буровив вчора
28.10.2025 11:34 Ответить
дурний якийсь їх богу. ТА НЕ БОЇТЬСЯ ВІН ТЕБЕ. Просто нема СЕНСУ. Умови Путіна знищення українського етносу - далі що?

Ну от зустрілись ви в умовному Стамбули - ти поржав покричав, він послухав і розійшлись.

ЙОГО УМОВИ НЕ МІНЯЛИСЬ. Він хоче Україну без українців. Щоб московити сюди зайшли в наші квартири а ми як цигани по світу. Уже 50% нації біженці і він впевнений що добє повністю
28.10.2025 11:35 Ответить
два неадеквати не зможуть договоритися,особливо коли прийняття легітимності одним другого під питанням...
28.10.2025 11:39 Ответить
окей буде не Путін а Патрушев а у нас Порошенко - це щось змінить? РФ відмовиться від територій? Від знищення нашої мови і культури? - російський народ хоче нас знищити а не Путін
28.10.2025 11:46 Ответить
Як громадянин України задам питання:
-"Що робив ********** України в Омані?
Ps.і це-тільки перше питання в хронології з 2019,але важливе
28.10.2025 11:37 Ответить
це ми обовязково взнаємо,але для цього треба зупинити війну і зригнути зелену блювоту...
28.10.2025 11:40 Ответить
Гігант політики. Для того, щоб зустрічатися і щось диктувати, наполягати, потрібно було з 2019 року укріплювати не асфальт, а ракети та армію.
28.10.2025 11:40 Ответить
Зустрінетесь - путлєр не міняється - він скаже - здавайтесь! - шо ти йому скажеш? - от і вся балачка - тільки сильні удари по кацапах можуть їх зупинити
28.10.2025 11:41 Ответить
Навіть пуйло не хоче зустрічатися зі своїм агентом, мабуть напартачив тоді напередодні вторгення дуже добре.
28.10.2025 11:42 Ответить
Боїться пУ ваву, треба буде ставати на коліна перед найпотужновеличнішим
28.10.2025 11:51 Ответить
У собак лают без остановок-дворняги, а молчаливость-признак породы.
28.10.2025 12:13 Ответить
нащо йому з тобою зустрічатися, коли ти ще не виконав до кінця Оманський договорняк і ще не добив до кінця з середини Україну. Ти курва зеленоморда цілком путіна влаштовуєш, бо так нищити Україну як нищиш її ти, як ти над нею знущаєшся та принижуєш, не спроміглися всі ті януковичі, медведчуки, вітренки, сімоненки разом взяті.
28.10.2025 12:17 Ответить
Бовдур вважає що ***** його боїться.Просто необучаємий бовдур
28.10.2025 12:31 Ответить
Але безмозглому лохторату заходять ці пАтужні пуки в порожнечу....
28.10.2025 12:38 Ответить
у нашого вави є гарний досвід "спілкування" з кремлівським вавою.
https://vk.com/video-59235100_456239359 КВН) Зеленский: "Владимир Владимирович, заберите меня!"
28.10.2025 12:40 Ответить
Ты ж не лох,путин только с лохами говорит.
28.10.2025 13:13 Ответить
 
 