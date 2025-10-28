Путін робить усе, щоб уникнути зустрічі зі мною, він не хоче домовленостей з Україною, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін уникає зустрічі, бо не прагне реального миру чи домовленостей із Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це на закритій зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Путін робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною.
"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати – "Хто ви? Я без вас буду вирішувати", – зазначив президент.
Готовність України до переговорів
При цьому Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів.
"Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто якщо це "shuttle diplomacy", коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, – хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі – ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже – який формат", – додав він.
"Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас", – підкреслив Зеленський. За його словами, сигнали, які отримав президент США Дональд Трамп, були передані Путіну, але відповіді Кремля містили лише "чисту брехню".
"Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно", – зазначив український лідер.
Він додав, що для США важливо досягти політичного успіху, і якщо це станеться, Україна зможе швидко ухвалювати рішення щодо відновлення держави:
"Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти".
Переговори з РФ
Раніше повідомлялось, що у МЗС РФ стверджували, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну от зустрілись ви в умовному Стамбули - ти поржав покричав, він послухав і розійшлись.
ЙОГО УМОВИ НЕ МІНЯЛИСЬ. Він хоче Україну без українців. Щоб московити сюди зайшли в наші квартири а ми як цигани по світу. Уже 50% нації біженці і він впевнений що добє повністю
-"Що робив ********** України в Омані?
Ps.і це-тільки перше питання в хронології з 2019,але важливе