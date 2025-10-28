УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9929 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
440 10

Путін робить усе, щоб уникнути зустрічі зі мною, він не хоче домовленостей з Україною, - Зеленський

Зеленський про загрозу треттьої

Російський диктатор Володимир Путін уникає зустрічі, бо не прагне реального миру чи домовленостей із Києвом. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це на закритій зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив,  що Путін робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати – "Хто ви? Я без вас буду вирішувати", – зазначив президент.

Готовність України до переговорів

При цьому Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів.

"Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто якщо це "shuttle diplomacy", коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, – хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі – ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже – який формат", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угоду між Україною та РФ мають підписати у Будапешті. США вирішуватимуть майбутнє України, - Орбан

"Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас", – підкреслив Зеленський. За його словами, сигнали, які отримав президент США Дональд Трамп, були передані Путіну, але відповіді Кремля містили лише "чисту брехню".

"Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно", – зазначив український лідер.

Він додав, що для США важливо досягти політичного успіху, і якщо це станеться, Україна зможе швидко ухвалювати рішення щодо відновлення держави:

"Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти".

Переговори з РФ

Раніше повідомлялось, що у МЗС РФ стверджували, що наразі немає стимулів для урегулювання війни в Україні.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков жодним словом не обмовився про те, що Росія після зустрічі диктатора Путіна з Трампом всіляко уникала виконання досягнутих домовленостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп і ЦРУ мали відмінні погляди щодо готовності Путіна до переговорів, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) путін володимир (25036) Трамп Дональд (7533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
просто неадекват, навіть не звертає уваги на те що буровив вчора
показати весь коментар
28.10.2025 11:34 Відповісти
+3
Гігант політики. Для того, щоб зустрічатися і щось диктувати, наполягати, потрібно було з 2019 року укріплювати не асфальт, а ракети та армію.
показати весь коментар
28.10.2025 11:40 Відповісти
+2
дурний якийсь їх богу. ТА НЕ БОЇТЬСЯ ВІН ТЕБЕ. Просто нема СЕНСУ. Умови Путіна знищення українського етносу - далі що?

Ну от зустрілись ви в умовному Стамбули - ти поржав покричав, він послухав і розійшлись.

ЙОГО УМОВИ НЕ МІНЯЛИСЬ. Він хоче Україну без українців. Щоб московити сюди зайшли в наші квартири а ми як цигани по світу. Уже 50% нації біженці і він впевнений що добє повністю
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто неадекват, навіть не звертає уваги на те що буровив вчора
показати весь коментар
28.10.2025 11:34 Відповісти
дурний якийсь їх богу. ТА НЕ БОЇТЬСЯ ВІН ТЕБЕ. Просто нема СЕНСУ. Умови Путіна знищення українського етносу - далі що?

Ну от зустрілись ви в умовному Стамбули - ти поржав покричав, він послухав і розійшлись.

ЙОГО УМОВИ НЕ МІНЯЛИСЬ. Він хоче Україну без українців. Щоб московити сюди зайшли в наші квартири а ми як цигани по світу. Уже 50% нації біженці і він впевнений що добє повністю
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
два неадеквати не зможуть договоритися,особливо коли прийняття легітимності одним другого під питанням...
показати весь коментар
28.10.2025 11:39 Відповісти
окей буде не Путін а Патрушев а у нас Порошенко - це щось змінить? РФ відмовиться від територій? Від знищення нашої мови і культури? - російський народ хоче нас знищити а не Путін
показати весь коментар
28.10.2025 11:46 Відповісти
Як громадянин України задам питання:
-"Що робив ********** України в Омані?
Ps.і це-тільки перше питання в хронології з 2019,але важливе
показати весь коментар
28.10.2025 11:37 Відповісти
це ми обовязково взнаємо,але для цього треба зупинити війну і зригнути зелену блювоту...
показати весь коментар
28.10.2025 11:40 Відповісти
Гігант політики. Для того, щоб зустрічатися і щось диктувати, наполягати, потрібно було з 2019 року укріплювати не асфальт, а ракети та армію.
показати весь коментар
28.10.2025 11:40 Відповісти
Зустрінетесь - путлєр не міняється - він скаже - здавайтесь! - шо ти йому скажеш? - от і вся балачка - тільки сильні удари по кацапах можуть їх зупинити
показати весь коментар
28.10.2025 11:41 Відповісти
Навіть пуйло не хоче зустрічатися зі своїм агентом, мабуть напартачив тоді напередодні вторгення дуже добре.
показати весь коментар
28.10.2025 11:42 Відповісти
Боїться пУ ваву, треба буде ставати на коліна перед найпотужновеличнішим
показати весь коментар
28.10.2025 11:51 Відповісти
 
 