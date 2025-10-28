Угоду між Україною та РФ мають підписати у Будапешті. США вирішуватимуть майбутнє України, - Орбан

Мирна угода між Україною та РФ має бути підписана у Будапешті.

Таку думку виданню Index висловив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Зокрема, він вважає фактом майбутній будапештський мирний саміт, проте не знає, коли саме він відбудеться.

Як Орбан бачить угоду?

Втім, Орбан уже коментує, як саме і скільки можуть тривати такі переговори, згадавши для прикладу зустріч у Шарм-ель-Шейху 13 жовтня, присвячену врегулюванню на Близькому Сході.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода", - зазначив він.

Мир можливий за участі США

У випадку з Україною та РФ миру, на його думку, також можна досягти лише за участі зовнішніх сил. США чи Європа повинні домовитися з росіянами, пояснив він, додаючи, що лідери ЄС мали б розпочати переговори з агресором та досягти європейсько-російської угоди щодо системи безпеки в майбутньому.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори й вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - стверджує Орбан.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

