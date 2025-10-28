УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9929 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
2 933 39

Угоду між Україною та РФ мають підписати у Будапешті. США вирішуватимуть майбутнє України, - Орбан

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Мирна угода між Україною та РФ має бути підписана у Будапешті.

Таку думку виданню Index висловив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зокрема, він вважає фактом майбутній будапештський мирний саміт, проте не знає, коли саме він відбудеться.

Як Орбан бачить угоду?

Втім, Орбан уже коментує, як саме і скільки можуть тривати такі переговори, згадавши для прикладу зустріч у Шарм-ель-Шейху 13 жовтня, присвячену врегулюванню на Близькому Сході.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що не зустрінеться з Путіним, поки не буде розуміння щодо мирної угоди між Україною та РФ

Мир можливий за участі США 

У випадку з Україною та РФ миру, на його думку, також можна досягти лише за участі зовнішніх сил. США чи Європа повинні домовитися з росіянами, пояснив він, додаючи, що лідери ЄС мали б розпочати переговори з агресором та досягти європейсько-російської угоди щодо системи безпеки в майбутньому.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори й вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - стверджує Орбан.

Читайте також: Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Угорщина (2566) Орбан Віктор (678) переговори з Росією (1477)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Іди нах. Другого Будапештського меморандума не буде
показати весь коментар
28.10.2025 09:43 Відповісти
+26
Пішов нах...й!
показати весь коментар
28.10.2025 09:43 Відповісти
+8
П н Х підХ*йловик кацапській !!!
показати весь коментар
28.10.2025 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішов нах...й!
показати весь коментар
28.10.2025 09:43 Відповісти
Іди нах. Другого Будапештського меморандума не буде
показати весь коментар
28.10.2025 09:43 Відповісти
Воно то так, апле при блазню можуть бути ще гірші договогри. Сьогодні договір пишеться на фронті і він не на користь України, бо один проросівйський пошановувач москогвщини, їхнього язіка і культурит "какая разніца" в своїй голові закінчив війну, все розмінував, відвів війська і знищив ракетні та інші програми. Не ввів військовий стан і не затвердив документ, по якому ЗСУ мали зщайняти свої рубежі.
показати весь коментар
28.10.2025 09:54 Відповісти
реальна правда очи колють. 73% зепроданців не хочуть слухати гіркої правди.
показати весь коментар
28.10.2025 10:43 Відповісти
Аргументуйте. Дукже цікаво буде послухати чи прочитати. Хто розмінував Чонгар, відвів наші віська із укріплень, знищив ракетні програми після 2019 року і відкрив ворота на півдні. А хто знімав кінофільми в москві ще у 2014 році і давав концерти ворогу в саунах, обливаючи брудом Україну, коли наші найкращі вже відбивали їх наступ в Донецькій і Луганській областях? Можливо то була "Зінка", а не Вова? А хто сепарам давав концерти і називав іх повстанцамі? Напишіть, цікаво, можливо я помилився і це був хтось інший. Бо та "Зінка" з 2014 року і по цей день разом зі своїми друзяками виробляють алмази на росії і платять їх величезні податки. До 24.02.2022 купувала там вугілля і дорожний бітум ьа електроенергію з білорусі.
показати весь коментар
28.10.2025 10:44 Відповісти
США зараз основний гравець в світі - їм і карти в руки
показати весь коментар
28.10.2025 09:44 Відповісти
Та він уже кейтеринг замовив. Витратився ж
показати весь коментар
28.10.2025 09:45 Відповісти
П н Х підХ*йловик кацапській !!!
показати весь коментар
28.10.2025 09:45 Відповісти
Белени об'ївся
показати весь коментар
28.10.2025 09:47 Відповісти
Цыган он и в Венгрии цыган
показати весь коментар
28.10.2025 09:47 Відповісти
ніт, це орки, які прийшли з уралу ще в давні часи.
показати весь коментар
28.10.2025 10:46 Відповісти
орбаноїдна жаба квакає не зупиняючись.
показати весь коментар
28.10.2025 09:48 Відповісти
Дуже вдале фото до статті. Отак подивишся на цю істоту, і одразу розумієш, що на конвульсії цієї жаби не варто звертати увагу.
показати весь коментар
28.10.2025 10:23 Відповісти
Образина, шел бы ты к бениной маме, щи хлебать с мудями.
показати весь коментар
28.10.2025 09:50 Відповісти
Я так розумію, що Орбан бажає д...*********, щоб він мадярщини таки після І Світової вже ніц нічого не лишилось.
показати весь коментар
28.10.2025 09:51 Відповісти
Взагалі-то, ця жаба у зеленому галстучку буде сидіти у вʼязниці, а не патякати коментарі на глобальні геополітичні теми.
показати весь коментар
28.10.2025 09:52 Відповісти
Не буде.
показати весь коментар
28.10.2025 10:17 Відповісти
Або у вʼязниці, або у ростові після виборів 2026. Інших варіантів в нього нема.
показати весь коментар
28.10.2025 10:20 Відповісти
Нещаслива для України локація.Вже одну угоду там підписали,схожу з тим як індіанці продали острів Манхеттен за ящик віскі!
показати весь коментар
28.10.2025 09:52 Відповісти
Орбану краще подумати про своє майбутнє, а не про майбутнє України. Найбагатший керівник найбіднішої країни ЄС має очикувати на довічне ув'язнення з конфіскацією після втрати влади.В трати влади, яка вже ось
показати весь коментар
28.10.2025 09:53 Відповісти
не буде ніякої втрати влади. вони будуть фалсьфіковувати, саджати опозицію, а якшо треба, то і чавити протестувальників.
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Жаба ***********...🤬
показати весь коментар
28.10.2025 09:53 Відповісти
І не мрій!!! Одного разу там вже підписали якусь дуже смертельну "угоду" для України!!! Тож йди за російським кораблем!!!
показати весь коментар
28.10.2025 10:00 Відповісти
Не тобі, сучий потрох, це вирішувати, де, коли і яку угоду підписувати! Ти, індик, сиди на сідалі і не кукурікай, бо без твоїх шмарклєй дорослі розберуться!
показати весь коментар
28.10.2025 10:01 Відповісти
В Будапешті ми можемо підписувати капітуляцію росії.
показати весь коментар
28.10.2025 10:01 Відповісти
От паразит, коли там ті вибори вже
показати весь коментар
28.10.2025 10:05 Відповісти
Та коли ж ти здохнеш,мерзотник?
показати весь коментар
28.10.2025 10:08 Відповісти
Не Орбану це вирішувати. Це лайно ніхто і звати його ніяк.
показати весь коментар
28.10.2025 10:10 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 10:13 Відповісти
Не вийде, російський пересідент зассав в Будапешт.
показати весь коментар
28.10.2025 10:19 Відповісти
Долю України вирішує сама Україна, а ********* пацюк їдеш на ***.
показати весь коментар
28.10.2025 10:23 Відповісти
А не пішов би ти на Х... такий великий!
У нас уже був один бульбапешт...
показати весь коментар
28.10.2025 10:27 Відповісти
Будапешт - прокляте місце
показати весь коментар
28.10.2025 10:35 Відповісти
Яке ж воно одоробле і жалюгідне. Пі...дець. дивлюсь на цю істоту і блювати хочеться. Купа незастиглого гімна яке тече по стінам власного будунку. Видовище жахливе.
В нього вже агонія. Рука.***** в його.дупі робить різки рухи, тримаючі за гемороїні шишки торбана.
показати весь коментар
28.10.2025 10:42 Відповісти
Не важко вилизувати двох панів. Ну ху...ла за гроші, а трампанутого що так, про всяк випадок
показати весь коментар
28.10.2025 10:42 Відповісти
оце вже ***
показати весь коментар
28.10.2025 11:01 Відповісти
 
 