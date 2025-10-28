Соглашение между Украиной и РФ должны подписать в Будапеште. США будут решать будущее Украины, - Орбан

Мирное соглашение между Украиной и РФ должно быть подписано в Будапеште.

Такое мнение изданию Index высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В частности, он считает фактом будущий Будапештский мирный саммит, однако не знает, когда именно он состоится.

Как Орбан видит соглашение?

Впрочем, Орбан уже комментирует, как именно и сколько могут длиться такие переговоры, вспомнив для примера встречу в Шарм-эль-Шейхе 13 октября, посвященную урегулированию на Ближнем Востоке.

"Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а потом в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", - отметил он.

Мир возможен при участии США

В случае с Украиной и РФ мира, по его мнению, также можно достичь только при участии внешних сил. США или Европа должны договориться с россиянами, сказал он, добавляя, что лидеры ЕС должны начать переговоры с агрессором и достичь европейско-российского соглашения по системе безопасности в будущем.

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - утверждает Орбан.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

