РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9934 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 346 22

Соглашение между Украиной и РФ должны подписать в Будапеште. США будут решать будущее Украины, - Орбан

Орбан сравнил войну в Украине с Афганистаном

Мирное соглашение между Украиной и РФ должно быть подписано в Будапеште.

Такое мнение изданию Index высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В частности, он считает фактом будущий Будапештский мирный саммит, однако не знает, когда именно он состоится.

Как Орбан видит соглашение?

Впрочем, Орбан уже комментирует, как именно и сколько могут длиться такие переговоры, вспомнив для примера встречу в Шарм-эль-Шейхе 13 октября, посвященную урегулированию на Ближнем Востоке.

"Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а потом в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что не встретится с Путиным, пока не будет понимания по мирному соглашению между Украиной и РФ

Мир возможен при участии США

В случае с Украиной и РФ мира, по его мнению, также можно достичь только при участии внешних сил. США или Европа должны договориться с россиянами, сказал он, добавляя, что лидеры ЕС должны начать переговоры с агрессором и достичь европейско-российского соглашения по системе безопасности в будущем.

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - утверждает Орбан.

Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Венгрия (2205) Орбан Виктор (580) переговоры с Россией (1357)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Іди нах. Другого Будапештського меморандума не буде
показать весь комментарий
28.10.2025 09:43 Ответить
+8
Пішов нах...й!
показать весь комментарий
28.10.2025 09:43 Ответить
+2
П н Х підХ*йловик кацапській !!!
показать весь комментарий
28.10.2025 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пішов нах...й!
показать весь комментарий
28.10.2025 09:43 Ответить
Іди нах. Другого Будапештського меморандума не буде
показать весь комментарий
28.10.2025 09:43 Ответить
Воно то так, апле при блазню можуть бути ще гірші договогри. Сьогодні договір пишеться на фронті і він не на користь України, бо один проросівйський пошановувач москогвщини, їхнього язіка і культурит "какая разніца" в своїй голові закінчив війну, все розмінував, відвів війська і знищив ракетні та інші програми. Не ввів військовий стан і не затвердив документ, по якому ЗСУ мали зщайняти свої рубежі.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:54 Ответить
У вас вус відклеївся
показать весь комментарий
28.10.2025 10:05 Ответить
США зараз основний гравець в світі - їм і карти в руки
показать весь комментарий
28.10.2025 09:44 Ответить
Та він уже кейтеринг замовив. Витратився ж
показать весь комментарий
28.10.2025 09:45 Ответить
П н Х підХ*йловик кацапській !!!
показать весь комментарий
28.10.2025 09:45 Ответить
Белени об'ївся
показать весь комментарий
28.10.2025 09:47 Ответить
Цыган он и в Венгрии цыган
показать весь комментарий
28.10.2025 09:47 Ответить
орбаноїдна жаба квакає не зупиняючись.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:48 Ответить
Образина, шел бы ты к бениной маме, щи хлебать с мудями.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:50 Ответить
Я так розумію, що Орбан бажає д...*********, щоб він мадярщини таки після І Світової вже ніц нічого не лишилось.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:51 Ответить
Взагалі-то, ця жаба у зеленому галстучку буде сидіти у вʼязниці, а не патякати коментарі на глобальні геополітичні теми.
показать весь комментарий
28.10.2025 09:52 Ответить
Нещаслива для України локація.Вже одну угоду там підписали,схожу з тим як індіанці продали острів Манхеттен за ящик віскі!
показать весь комментарий
28.10.2025 09:52 Ответить
Орбану краще подумати про своє майбутнє, а не про майбутнє України. Найбагатший керівник найбіднішої країни ЄС має очикувати на довічне ув'язнення з конфіскацією після втрати влади.В трати влади, яка вже ось
показать весь комментарий
28.10.2025 09:53 Ответить
Жаба ***********...🤬
показать весь комментарий
28.10.2025 09:53 Ответить
І не мрій!!! Одного разу там вже підписали якусь дуже смертельну "угоду" для України!!! Тож йди за російським кораблем!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 10:00 Ответить
Не тобі, сучий потрох, це вирішувати, де, коли і яку угоду підписувати! Ти, індик, сиди на сідалі і не кукурікай, бо без твоїх шмарклєй дорослі розберуться!
показать весь комментарий
28.10.2025 10:01 Ответить
В Будапешті ми можемо підписувати капітуляцію росії.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:01 Ответить
От паразит, коли там ті вибори вже
показать весь комментарий
28.10.2025 10:05 Ответить
Та коли ж ти здохнеш,мерзотник?
показать весь комментарий
28.10.2025 10:08 Ответить
Не Орбану це вирішувати. Це лайно ніхто і звати його ніяк.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:10 Ответить
 
 