РУС
Новости Ядерное оружие
1 603 30

Путин заявил об испытаниях ядерного подводного аппарата "Посейдон"

Путин заявил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон".

Российский диктатор Владимир Путин рассказал об "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор похвастался ядерным вооружением РФ

Глава Кремля утверждает, что Россия испытала "Посейдон" накануне, 28 октября.

По его словам, "Посейдон" минимального размера, но мощнее "самой перспективной" российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел непредвиденное количество времени. И, кроме того, по скоростям и глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - добавил Путин.

О "Буревестнике"

Также Путин похвастался ракетой "Буревестник", испытания которой РФ провела 26 октября.

По словам кремлевского диктатора, "преимущество" "Буревестника" в том, что ядерная силовая установка в 1000 раз меньше мощности реактора атомной подводной лодки.

Поэтому ядерный реактор "Буревестника" якобы запускается "в течение минут и секунд". Путин назвал ракету "прорывом" для России.

Больше о "Посейдоне"

Беспилотный аппарат "Посейдон" (ранее известный как Статус-6), по данным из открытых источников:

  • имеет практически неограниченный запас хода и является носителем атомной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн.
  • Максимальная глубина погружения составляет не менее 1 км, а диаметр аппарата — около 1,8 м. По разным данным, максимальная скорость может достигать 200 км/час.

Топ комментарии
+5
Та заберіть вже у діда фломастери!
29.10.2025 15:05 Ответить
+2
Кім Чин Пу власною персоною
29.10.2025 15:07 Ответить
+2
посейдон-Дон-Дон...
29.10.2025 15:08 Ответить
Та заберіть вже у діда фломастери!
29.10.2025 15:05 Ответить
Реально, істота таке меле-ну чиста шизофренія.
показать весь комментарий
29.10.2025 15:20 Ответить
У ****** діарея, від переляку перед Фламінго зелен+ького!!!
Міндіч з чернишовим, мабуть доробляють їх у Козині?!?
29.10.2025 15:31 Ответить
Чергові казки старчесько-маразматичного недофюрера.
Вже ніхто в світі не звертає уваги на чергову маразматичну брехню пуйла.
29.10.2025 15:06 Ответить
Кім Чин Пу власною персоною
29.10.2025 15:07 Ответить
посейдон-Дон-Дон...
29.10.2025 15:08 Ответить
И що?! Шо это меняет?! Ты как был *****, так им и останешься!!
29.10.2025 15:10 Ответить
Це як "невловиме Джо" щось всім намагається сказати про аналоговнетность но нормальним країнам це і нафік не всралося що воно там триндить
29.10.2025 15:10 Ответить
Інакше воно не вміє. Тільки примітивно блефувати. Але це все вже осточортіло навіть західним куколдам.
29.10.2025 15:16 Ответить
29.10.2025 15:13 Ответить
Істерить й@бнутий дідуган. Але всім все одно покуй.
29.10.2025 15:14 Ответить
Мля... вони унітазами себе не можуть забезпечити - імпортують з Китаю, то що казати про нові вундервафлі! Марево старого мудака...
29.10.2025 15:14 Ответить
Щось останнім часом Остапа понесло.
29.10.2025 15:17 Ответить
Трамп вже його протролив з Буревесником , шо ти вихваляєшся ракетой з дальністю 14000км коли наш підводний човен у тебе під носом
29.10.2025 15:17 Ответить
безпілотний, одні черепахи тягнуть
29.10.2025 15:18 Ответить
Пам'ятається Адік, перед своїм кінцем, теж марив вундерваффами.
Саупадєніє?
29.10.2025 15:20 Ответить
200 кілометрів на годину у воді?????

Який дебіл це писав?
29.10.2025 15:20 Ответить
Дані з відкритих джерел. Ну тобто кацапський пи₴діж .
29.10.2025 15:22 Ответить
пуйло
29.10.2025 15:22 Ответить
Таки да, ****** і зелупні з Оманщини !!!
29.10.2025 15:32 Ответить
Воно дуже хоче, але не може . Союзмультфільм в поміч!
29.10.2025 15:21 Ответить
По ходу, справи у цієї мразоти не ахті!
Так завжди у кацапів: коли вимальовується дупа, вони починають махати ракетами...
29.10.2025 15:21 Ответить
Не могло нормально захопити Україну, 4 роки вбиває, мучить людей, непойми за шо, ніяк крові не нап'ється маньяк кончений, тобі ж скоро здихати, раптом десь там на межі далеких всесвітів і сингулярності той Ад таки існує, від чортів в бункер не втечеш потворо.
29.10.2025 15:25 Ответить
- А у нас Magura V5/Sea Baby
- А у нас Пасєйдон. Ядєрний
- А у нас Фламінго
- А у нас Бурєвєснік. Ядєрний
-А у нас ...
- А у нас ...
Десь так відбувалася третя світова війна на рівні верховного військово-політичного керівництва.
29.10.2025 15:25 Ответить
***** надувається, а ніхто не лякається. От халепа...
29.10.2025 15:26 Ответить
Що там ще на черзі нев'їбенно-аналоговнетне?. АГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК...
29.10.2025 15:29 Ответить
Трампу не кажи
29.10.2025 15:29 Ответить
що наступне ? ядерний танк та ядерний літак офігенного поколяння ?
29.10.2025 15:31 Ответить
 
 