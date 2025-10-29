Путин заявил об испытаниях ядерного подводного аппарата "Посейдон"

Российский диктатор Владимир Путин рассказал об "успешном" испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон", которому "в мире нет ничего подобного".

Его цитируют российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Диктатор похвастался ядерным вооружением РФ

Глава Кремля утверждает, что Россия испытала "Посейдон" накануне, 28 октября.

По его словам, "Посейдон" минимального размера, но мощнее "самой перспективной" российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

"Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел непредвиденное количество времени. И, кроме того, по скоростям и глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - добавил Путин.

О "Буревестнике"

Также Путин похвастался ракетой "Буревестник", испытания которой РФ провела 26 октября.

По словам кремлевского диктатора, "преимущество" "Буревестника" в том, что ядерная силовая установка в 1000 раз меньше мощности реактора атомной подводной лодки.

Поэтому ядерный реактор "Буревестника" якобы запускается "в течение минут и секунд". Путин назвал ракету "прорывом" для России.

Больше о "Посейдоне"

Беспилотный аппарат "Посейдон" (ранее известный как Статус-6), по данным из открытых источников:

имеет практически неограниченный запас хода и является носителем атомной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн.

Максимальная глубина погружения составляет не менее 1 км, а диаметр аппарата — около 1,8 м. По разным данным, максимальная скорость может достигать 200 км/час.

