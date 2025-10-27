Разведка Норвегии подтвердила испытания Россией ядерной ракеты "Буревестник"

Военная разведка Норвегии заявила, что на прошлой неделе Россия провела испытания своей новой крылатой ракеты большой дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которая была запущена с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

В воскресенье Россия заявила, что успешно испытала ракету 9М730 "Буревестник", которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.

Детали запуска ракеты

По словам Москвы, эта ракета с ядерной боеголовкой способна "пробить любой защитный щит", но место запуска не было названо.

"Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall на Новой Земле", - сообщил агентству Reuters в электронном письме вице-адмирал Нильс Андреас Стенсонс, глава разведывательной службы Норвегии.

Что предшествовало?

Подробнее о ракете

Правозащитная группа "Nuclear Threat Initiative" сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.

В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.

