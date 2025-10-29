Франция поставила на боевое дежурство новую ядерную ракету M51.3 — дальность до 10 000 км

Франция ввела в эксплуатацию модернизированную баллистическую ракету M51.3 с ядерной боеголовкой TNO-2. Она имеет дальность до 10 000 км и станет основой морских ядерных сил на подводных лодках Le Triomphant.

Новые ракеты будут размещены на атомных подводных лодках класса Le Triomphant, составляющих основу морского компонента французских ядерных сил сдерживания.

Особенности ракеты M51.3

M51.3 разработана компанией ArianeGroup под контролем Агентства по вооружениям и технологиям DGA. Она отличается увеличенной дальностью полета, точностью и способностью преодолевать системы ПВО. На ракете установлена новая ядерная боеголовка TNO-2, созданная Французской комиссией по атомной энергии (CEA).

"Это развертывание знаменует завершение программ M51.3 и TNO-2, начатых соответственно в 2014 и 2013 годах. Они обеспечивают непрерывность наших стратегических возможностей", — отметили во французском Минобороны.

Характеристики ракеты M51.3

По открытым данным,

Ракета весит около 52 тонн,

имеет длину 12 м

диаметр 2,3 м,

ее дальность достигает 8 000–10 000 км при скорости до 25 Махов.

Двигатель M51 стал базой для твердотопливных ускорителей европейской ракеты-носителя Ariane 5.

Первый испытательный пуск M51 состоялся в 2006 году, а новую версию M51.3 впервые успешно испытали в ноябре 2023-го.

Как отмечается, в сентябре 2025 года DGA уже заключила с ArianeGroup контракт на разработку следующего поколения — M51.4, которая получит еще большую дальность и точность, укрепляя потенциал Франции в сфере ядерного сдерживания.

