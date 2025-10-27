Испытания "Буревестника" не усилят "напряженность" в отношениях РФ и США, - Песков
Кремль считает, что испытания крылатой ракеты "Буревестник", способной нести ядерную боеголовку, якобы не должны повлиять на отношения между США и Россией.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в комментарии "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - утверждает пресс-секретарь Путина.
Он добавил, что отношения США и России сейчас находятся "на минимальном уровне".
По его словам, пока только лишь "наметились первые, робкие усилия, для того, чтобы вывести эти отношения из состояния былого оцепенения".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.
- Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.
Подробнее о ракете
Правозащитная группа "Nuclear Threat Initiative" сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.
В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.
Та й взагалі схоже на черговий кацапський блеф.
починайте постачання, пане Трамп
кацапня засре Землю навіть без ядерної війни.