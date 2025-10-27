РУС
Испытания "Буревестника" не усилят "напряженность" в отношениях РФ и США, - Песков

Кремль об отношениях РФ и США после испытаний Буревестника

Кремль считает, что испытания крылатой ракеты "Буревестник", способной нести ядерную боеголовку, якобы не должны повлиять на отношения между США и Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в комментарии "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.

"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - утверждает пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что отношения США и России сейчас находятся "на минимальном уровне".

По его словам, пока только лишь "наметились первые, робкие усилия, для того, чтобы вывести эти отношения из состояния былого оцепенения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин денонсировал соглашение с США по оружейному плутонию

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.
  • Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.

Читайте также: Трамп об испытаниях Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка

Подробнее о ракете

Правозащитная группа "Nuclear Threat Initiative" сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.

В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.

+1
В цій ракеті немає сенсу.Буде літати тижні чи місяці,але ж над головами самих москалів.Хоча,нехай так літає.
27.10.2025 16:56 Ответить
+1
Ше пара ядерных субмарин біля засрашки не посилят напруженість між США і помойкою!
27.10.2025 17:00 Ответить
+1
Надання Україні кількох тисяч "томагавків" теж не посилить "напруженість",
починайте постачання, пане Трамп
27.10.2025 17:01 Ответить
Якшо не посилить - то ***** ти ******? - шоб ше раз нагадати шоб США не розслаблялись?
27.10.2025 16:45 Ответить
Коротко і ясно ( аж не схоже на Трампа .. ) 👉 ... Трамп ответил на угрожающее бряцанье "Буревестником" Путина и Дмитриева и посоветовал ему не повторять этого: "Они знают, что у нас есть атомная подлодка - лучшая в мире - прямо у их побережья. Поэтому нам даже не нужно лететь на 8000 миль. И, кстати, я считаю, что Путину вообще не следует такое говорить. Ему следовало бы закончить войну - войну, которая должна была длиться неделю, а уже идет четвертый год. Вот что ему нужно делать, а не испытывать ракеты".
27.10.2025 16:47 Ответить
Как же. Летают над морем в 20 метрах, десятки тысяч километров. Они как будто специально против Америки сделаны.
27.10.2025 16:54 Ответить
Ви вірите кацапам?
27.10.2025 16:59 Ответить
27.10.2025 16:56 Ответить
Зважаючи на те, що ядерна установка без екрана засікається на раз-два - цю шнягу зіб'ють на третій хвилині польоту...
Та й взагалі схоже на черговий кацапський блеф.
27.10.2025 17:01 Ответить
Ще більш загадять свою вже й так нещасну землю.
27.10.2025 17:02 Ответить
Так,ракета з "непередбачуваною траекторією польоту" в першу чергу небезпечна для того,хто її запустив.
27.10.2025 17:04 Ответить
27.10.2025 17:00 Ответить
Офігенна ракета - літаючий Чорнобиль.
кацапня засре Землю навіть без ядерної війни.
27.10.2025 17:05 Ответить
 
 