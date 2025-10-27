Испытания "Буревестника" не усилят "напряженность" в отношениях РФ и США, - Песков

Кремль считает, что испытания крылатой ракеты "Буревестник", способной нести ядерную боеголовку, якобы не должны повлиять на отношения между США и Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в комментарии "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.

"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - утверждает пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что отношения США и России сейчас находятся "на минимальном уровне".

По его словам, пока только лишь "наметились первые, робкие усилия, для того, чтобы вывести эти отношения из состояния былого оцепенения".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.

Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.

Подробнее о ракете

Правозащитная группа "Nuclear Threat Initiative" сообщила, что "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний: из 13 известных запусков только два были частично успешными.

В России заявляли, что благодаря ядерной установке "Буревестник" имеет практически неограниченный радиус действия и непредсказуемую траекторию полета.

