РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9279 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие
1 992 5

Путин денонсировал соглашение с США по оружейному плутонию

Путин денонсировал соглашение с США по плутонию

Российский диктатор Владимир Путин денонсировал соглашение с Соединенными Штатами, в рамках которого Москва и Вашингтон обязались утилизировать по 34 тонны плутония, который не является более необходимым для оборонных целей.

Об этом говорится на Официальном портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий закон Госдума приняла 8 октября, а Совет Федерации одобрил 22 октября. Кроме соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы.

Больше о соглашении

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию заключили в 2000 году и ратифицировали в 2011-м. Документ предусматривал, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года, сообщает "Медуза".

В октябре 2016 года действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ. Такое решение власти РФ обосновали "возникновением угрозы стратегической стабильности вследствие недружественных действий США в отношении РФ", а также неспособностью США обеспечить выполнение взятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка Норвегии подтвердила испытания Россией ядерной ракеты "Буревестник"

Оружейный плутоний изначально планировалось использовать как компонент топлива для АЭС.

Однако США сочли этот метод утилизации невыгодным для развития атомной энергетики и решили спрятать его, что позволило России обвинить американскую сторону в нарушении соглашения.

Требования России

Для возобновления действия соглашения об утилизации плутония Россия в 2016 году выдвинула ряд требований:

  • снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций;
  • компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба;
  • сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года до уровня, который был на момент подписания соглашения.

США требований России не выполняли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ провела "ядерные тренировки": был осуществлен пуск межконтинентальной баллистики "Ярс". ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (32395) россия (97824) США (28158) ядерное оружие (1407)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тупий гопнік
показать весь комментарий
27.10.2025 16:25 Ответить
А угоду не срати в під'їздах не денонсували?
показать весь комментарий
27.10.2025 16:28 Ответить
Чудово, лізти в ****** з Трампом якого тригерить саме слово "ядерка" - це те що тупорилим піторашкам сам лікар прописав.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:36 Ответить
Під час війни все утилізується дуже просто - висипається на голови противника...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:37 Ответить
Це кремлівський вилупок подякував Трампу ,
за щирий прийом на Алясці і червоний килимок під ногами
виродка , замість кулі в лоб
показать весь комментарий
27.10.2025 17:01 Ответить
 
 