Путин денонсировал соглашение с США по оружейному плутонию

Российский диктатор Владимир Путин денонсировал соглашение с Соединенными Штатами, в рамках которого Москва и Вашингтон обязались утилизировать по 34 тонны плутония, который не является более необходимым для оборонных целей.

Об этом говорится на Официальном портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий закон Госдума приняла 8 октября, а Совет Федерации одобрил 22 октября. Кроме соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы.

Больше о соглашении

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию заключили в 2000 году и ратифицировали в 2011-м. Документ предусматривал, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года, сообщает "Медуза".

В октябре 2016 года действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ. Такое решение власти РФ обосновали "возникновением угрозы стратегической стабильности вследствие недружественных действий США в отношении РФ", а также неспособностью США обеспечить выполнение взятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведка Норвегии подтвердила испытания Россией ядерной ракеты "Буревестник"

Оружейный плутоний изначально планировалось использовать как компонент топлива для АЭС.

Однако США сочли этот метод утилизации невыгодным для развития атомной энергетики и решили спрятать его, что позволило России обвинить американскую сторону в нарушении соглашения.

Требования России

Для возобновления действия соглашения об утилизации плутония Россия в 2016 году выдвинула ряд требований:

снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций;

компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба;

сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года до уровня, который был на момент подписания соглашения.

США требований России не выполняли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ провела "ядерные тренировки": был осуществлен пуск межконтинентальной баллистики "Ярс". ВИДЕО