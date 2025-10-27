Путин денонсировал соглашение с США по оружейному плутонию
Российский диктатор Владимир Путин денонсировал соглашение с Соединенными Штатами, в рамках которого Москва и Вашингтон обязались утилизировать по 34 тонны плутония, который не является более необходимым для оборонных целей.
Об этом говорится на Официальном портале правовой информации, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий закон Госдума приняла 8 октября, а Совет Федерации одобрил 22 октября. Кроме соглашения, денонсируются все сопутствующие протоколы.
Больше о соглашении
Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию заключили в 2000 году и ратифицировали в 2011-м. Документ предусматривал, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года, сообщает "Медуза".
В октябре 2016 года действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ. Такое решение власти РФ обосновали "возникновением угрозы стратегической стабильности вследствие недружественных действий США в отношении РФ", а также неспособностью США обеспечить выполнение взятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.
Оружейный плутоний изначально планировалось использовать как компонент топлива для АЭС.
Однако США сочли этот метод утилизации невыгодным для развития атомной энергетики и решили спрятать его, что позволило России обвинить американскую сторону в нарушении соглашения.
Требования России
Для возобновления действия соглашения об утилизации плутония Россия в 2016 году выдвинула ряд требований:
- снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций;
- компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба;
- сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года до уровня, который был на момент подписания соглашения.
США требований России не выполняли.
