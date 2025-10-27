Путін денонсував угоду зі США щодо збройового плутонію
Російський диктатор Володимир Путін денонсував угоду зі Сполученими Штатами, в рамках якої Москва та Вашингтон зобов'язалися утилізувати по 34 тонни плутонію, який не є більш необхідним для оборонних цілей.
Про це йдеться на Офіційному порталі правової інформації, передає Цензор.НЕТ.
Відповідний закон Держдума ухвалила 8 жовтня, а Рада Федерації схвалила 22 жовтня. Крім угоди, денонсуються всі супутні протоколи.
Більше про угоду
Угоду між Росією та США щодо збройового плутонію уклали у 2000 році та ратифікували у 2011-му. Документ передбачав, що країни утилізують по 34 тонни збройового плутонію, який більше не потрібен для оборонних цілей. Розпочати утилізацію передбачали з 2018 року, повідомляє "Медуза".
У жовтні 2016 року дія угоди щодо утилізації плутонію була зупинена указом президента РФ. Таке рішення влада РФ обґрунтувала "виникненням загрози стратегічної стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ", а також нездатністю США забезпечити виконання взятих зобов'язань щодо утилізації надлишкового збройового плутонію.
Збройовий плутоній спочатку планувалося використовувати як компонент палива для АЕС.
Однак США визнали цей метод утилізації невигідним для розвитку атомної енергетики й вирішили заховати його, що дозволило Росії звинуватити американську сторону в порушенні угоди.
Вимоги Росії
Для поновлення дії угоди про утилізацію плутонію Росія у 2016 році висунула низку вимог:
- зняття всіх накладених на той момент на РФ санкцій;
- компенсацію заподіяної обмежувальними заходами шкоди;
- скорочення військової інфраструктури та чисельності контингенту США у країнах, які вступили до НАТО після 1 вересня 2000 року до рівня, що був на момент підписання угоди.
США вимог Росії не виконували.
