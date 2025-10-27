УКР
Путін денонсував угоду зі США щодо збройового плутонію

Путін денонсував угоду зі США щодо плутонію

Російський диктатор Володимир Путін денонсував угоду зі Сполученими Штатами, в рамках якої Москва та Вашингтон зобов'язалися утилізувати по 34 тонни плутонію, який не є більш необхідним для оборонних цілей.

Про це йдеться на Офіційному порталі правової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний закон Держдума ухвалила 8 жовтня, а Рада Федерації схвалила 22 жовтня. Крім угоди, денонсуються всі супутні протоколи.

Більше про угоду

Угоду між Росією та США щодо збройового плутонію уклали у 2000 році та ратифікували у 2011-му. Документ передбачав, що країни утилізують по 34 тонни збройового плутонію, який більше не потрібен для оборонних цілей. Розпочати утилізацію передбачали з 2018 року, повідомляє "Медуза".

У жовтні 2016 року дія угоди щодо утилізації плутонію була зупинена указом президента РФ. Таке рішення влада РФ обґрунтувала "виникненням загрози стратегічної стабільності внаслідок недружніх дій США щодо РФ", а також нездатністю США забезпечити виконання взятих зобов'язань щодо утилізації надлишкового збройового плутонію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Норвегії підтвердила випробування Росією ядерної ракети "Буревісник"

Збройовий плутоній спочатку планувалося використовувати як компонент палива для АЕС.

Однак США визнали цей метод утилізації невигідним для розвитку атомної енергетики й вирішили заховати його, що дозволило Росії звинуватити американську сторону в порушенні угоди.

Вимоги Росії

Для поновлення дії угоди про утилізацію плутонію Росія у 2016 році висунула низку вимог:

  • зняття всіх накладених на той момент на РФ санкцій;
  • компенсацію заподіяної обмежувальними заходами шкоди;
  • скорочення військової інфраструктури та чисельності контингенту США у країнах, які вступили до НАТО після 1 вересня 2000 року до рівня, що був на момент підписання угоди.

США вимог Росії не виконували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ провела "ядерні тренування": було здійснено пуск міжконтинентальної балістики "Ярс". ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (25027) росія (68665) США (24634) ядерна зброя (1229)
