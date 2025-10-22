РФ провела "ядерні тренування": було здійснено пуск міжконтинентальної балістики "Ярс". ВIДЕО

У Росії заявили про проведення "планового тренування стратегічних ядерних сил".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам повідомили у Кремлі.

РосЗМІ також оприлюднили відео "тренування".

Було здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети та крилатих ракет повітряного базування.

Подробиці

У Кремлі заявили, що із державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

З акваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснено запуск балістичної ракети "Синева".

Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували запуски крилатих ракет повітряного базування.

Ракета "Ярс"

"Ярс" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою твердопаливного типу. Його прийняли на озброєння 2010 року. Дальність польоту: до 12 000 кілометрів. Боєголовка має декілька ядерних боєзарядів.

У лютому з’являлася інформація, що Росія проводила навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі.

За даними ЗМІ, у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу.

