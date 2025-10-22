УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ядерна зброя Міжконтинентальна балістична ракета
3 584 9

РФ провела "ядерні тренування": було здійснено пуск міжконтинентальної балістики "Ярс". ВIДЕО

У Росії заявили про проведення "планового тренування стратегічних ядерних сил".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це російським пропагандистам повідомили у Кремлі.

РосЗМІ також оприлюднили відео "тренування".

Було здійснено пуски міжконтинентальної балістичної ракети та крилатих ракет повітряного базування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі: "С козырей надо заходить!". ВIДЕО

Подробиці

У Кремлі заявили, що із державного випробувального космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

З акваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" здійснено запуск балістичної ракети "Синева".

Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які виконували запуски крилатих ракет повітряного базування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ракета "Ярс"

"Ярс" - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою твердопаливного типу. Його прийняли на озброєння 2010 року. Дальність польоту: до 12 000 кілометрів. Боєголовка має декілька ядерних боєзарядів.

У лютому з’являлася інформація, що Росія проводила навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі.

За даними ЗМІ, у 2023 році РФ двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 "Ярс", які збивались з курсу.

Читайте: Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні, - The Telegraph

Автор: 

росія (68567) військові навчання (2831) балістичні ракети (485)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю як на трампа, а на мене оця дитяча вистава ну ніяк не вплинула🥴
показати весь коментар
22.10.2025 15:16 Відповісти
Було пару ракет ядерних справних - і тих використали....! "
показати весь коментар
22.10.2025 15:17 Відповісти
Ох сьогодні бобриха, солов'їний помьот і іже с німи лайном будуть міроточити на всіх каналах.
Просто празднік какой-та.
показати весь коментар
22.10.2025 15:24 Відповісти
а зєля випробував новий потужний відосик для лоХтората
показати весь коментар
22.10.2025 15:26 Відповісти
Вже бачу як щасливі російські пєнсіонєри хлопают в ладоші і радуються пуску ракети
показати весь коментар
22.10.2025 15:30 Відповісти
дегенераты ускоглазые
показати весь коментар
22.10.2025 15:35 Відповісти
***** вирішило довести Кабаєвій, що у нього ще щось піднімається...
показати весь коментар
22.10.2025 15:51 Відповісти
І чого тут всі хіхікають? Ракети є, вони літають.....
І це не мультики...
показати весь коментар
22.10.2025 15:57 Відповісти
Це відео може бути ще не ледь з часів ссср. Як там на рассєі -голь на видумкі хітра.
показати весь коментар
22.10.2025 16:01 Відповісти
 
 