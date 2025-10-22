РФ провела "ядерные тренировки": был осуществлен пуск межконтинентальной баллистики "Ярс". ВИДЕО
В России заявили о проведении "плановой тренировки стратегических ядерных сил".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам сообщили в Кремле.
РосСМИ также обнародовали видео "тренировки".
Были осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты и крылатых ракет воздушного базирования.
Подробности
В Кремле заявили, что с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева".
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли запуски крылатых ракет воздушного базирования.
Ракета "Ярс"
"Ярс" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой твердотопливного типа. Он был принят на вооружение в 2010 году. Дальность полета: до 12 000 километров. Боеголовка имеет несколько ядерных боезарядов.
В феврале появлялась информация, что Россия проводила учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье.
По данным СМИ, в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто празднік какой-та.
І це не мультики...