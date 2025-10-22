РФ провела "ядерные тренировки": был осуществлен пуск межконтинентальной баллистики "Ярс". ВИДЕО

В России заявили о проведении "плановой тренировки стратегических ядерных сил".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам сообщили в Кремле.

РосСМИ также обнародовали видео "тренировки".

Были осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты и крылатых ракет воздушного базирования.

Подробности

В Кремле заявили, что с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева".

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли запуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ракета "Ярс"

"Ярс" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой твердотопливного типа. Он был принят на вооружение в 2010 году. Дальность полета: до 12 000 километров. Боеголовка имеет несколько ядерных боезарядов.

В феврале появлялась информация, что Россия проводила учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье.

По данным СМИ, в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.