РФ провела "ядерные тренировки": был осуществлен пуск межконтинентальной баллистики "Ярс". ВИДЕО

В России заявили о проведении "плановой тренировки стратегических ядерных сил".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам сообщили в Кремле.

РосСМИ также обнародовали видео "тренировки".

Были осуществлены пуски межконтинентальной баллистической ракеты и крылатых ракет воздушного базирования.

Подробности

В Кремле заявили, что с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" осуществлен запуск баллистической ракеты "Синева".

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли запуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ракета "Ярс"

"Ярс" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой твердотопливного типа. Он был принят на вооружение в 2010 году. Дальность полета: до 12 000 километров. Боеголовка имеет несколько ядерных боезарядов.

В феврале появлялась информация, что Россия проводила учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье.

По данным СМИ, в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.

россия (97753) военные учения (3511) баллистические ракеты (453)
Не знаю як на трампа, а на мене оця дитяча вистава ну ніяк не вплинула🥴
22.10.2025 15:16 Ответить
Було пару ракет ядерних справних - і тих використали....! "
22.10.2025 15:17 Ответить
Ох сьогодні бобриха, солов'їний помьот і іже с німи лайном будуть міроточити на всіх каналах.
Просто празднік какой-та.
22.10.2025 15:24 Ответить
а зєля випробував новий потужний відосик для лоХтората
22.10.2025 15:26 Ответить
Вже бачу як щасливі російські пєнсіонєри хлопают в ладоші і радуються пуску ракети
22.10.2025 15:30 Ответить
дегенераты ускоглазые
22.10.2025 15:35 Ответить
***** вирішило довести Кабаєвій, що у нього ще щось піднімається...
22.10.2025 15:51 Ответить
І чого тут всі хіхікають? Ракети є, вони літають.....
І це не мультики...
22.10.2025 15:57 Ответить
Це відео може бути ще не ледь з часів ссср. Як там на рассєі -голь на видумкі хітра.
22.10.2025 16:01 Ответить
 
 