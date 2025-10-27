УКР
Випробування "Буревісника" не посилить "напруженість" у відносинах РФ та США, - Пєсков

Кремль про відносини РФ та США після випробувань Буревісника

Кремль вважає, що випробування крилатої ракети "Буревісник", здатної нести ядерну боєголовку, нібито не повинні вплинути на відносини між США і Росією.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у коментарі "Коммерсанту", передає Цензор.НЕТ.

"Тут немає нічого такого, що може і має напружити відносини між Москвою і Вашингтоном", - стверджує речник Путіна.

Він додав, що відносини США і Росії зараз перебувають "на мінімальному рівні".

За його словами, поки тільки лише "намітилися перші, боязкі зусилля, для того, щоб вивести ці відносини зі стану колишнього заціпеніння".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін денонсував угоду зі США щодо збройового плутонію

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО.
  • Також повідомлялося, що Путін готує запас "ядерних" Калібрів.

Читайте також: Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

Детальніше про ракету

Правозахисна група "Nuclear Threat Initiative" повідомила, що "Буревісник" має погані результати випробувань: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними.

У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревісник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту.

Топ коментарі
+4
Надання Україні кількох тисяч "томагавків" теж не посилить "напруженість",
починайте постачання, пане Трамп
27.10.2025 17:01 Відповісти
+3
В цій ракеті немає сенсу.Буде літати тижні чи місяці,але ж над головами самих москалів.Хоча,нехай так літає.
27.10.2025 16:56 Відповісти
+2
Навіть більше.
Томагавк запущений в одну з башт кремля призведе до миттєвого підвищення конструктивності у переговорній позиції ******* і Коняки.
27.10.2025 17:25 Відповісти
Якшо не посилить - то ***** ти ******? - шоб ше раз нагадати шоб США не розслаблялись?
27.10.2025 16:45 Відповісти
Коротко і ясно ( аж не схоже на Трампа .. ) 👉 ... Трамп ответил на угрожающее бряцанье "Буревестником" Путина и Дмитриева и посоветовал ему не повторять этого: "Они знают, что у нас есть атомная подлодка - лучшая в мире - прямо у их побережья. Поэтому нам даже не нужно лететь на 8000 миль. И, кстати, я считаю, что Путину вообще не следует такое говорить. Ему следовало бы закончить войну - войну, которая должна была длиться неделю, а уже идет четвертый год. Вот что ему нужно делать, а не испытывать ракеты".
27.10.2025 16:47 Відповісти
Как же. Летают над морем в 20 метрах, десятки тысяч километров. Они как будто специально против Америки сделаны.
показати весь коментар
Ви вірите кацапам?
27.10.2025 16:59 Відповісти
Зважаючи на те, що ядерна установка без екрана засікається на раз-два - цю шнягу зіб'ють на третій хвилині польоту...
Та й взагалі схоже на черговий кацапський блеф.
27.10.2025 17:01 Відповісти
Ще більш загадять свою вже й так нещасну землю.
27.10.2025 17:02 Відповісти
Так,ракета з "непередбачуваною траекторією польоту" в першу чергу небезпечна для того,хто її запустив.
27.10.2025 17:04 Відповісти
Ше пара ядерных субмарин біля засрашки не посилят напруженість між США і помойкою!
27.10.2025 17:00 Відповісти
Офігенна ракета - літаючий Чорнобиль.
кацапня засре Землю навіть без ядерної війни.
27.10.2025 17:05 Відповісти
Якщо ця ракета була запущена..вгадайте що сталося з реактором на місці влучання..і на яку територію вона влучила
27.10.2025 18:05 Відповісти
 
 