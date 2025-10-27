Випробування "Буревісника" не посилить "напруженість" у відносинах РФ та США, - Пєсков

Кремль вважає, що випробування крилатої ракети "Буревісник", здатної нести ядерну боєголовку, нібито не повинні вплинути на відносини між США і Росією.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у коментарі "Коммерсанту", передає Цензор.НЕТ.

"Тут немає нічого такого, що може і має напружити відносини між Москвою і Вашингтоном", - стверджує речник Путіна.

Він додав, що відносини США і Росії зараз перебувають "на мінімальному рівні".

За його словами, поки тільки лише "намітилися перші, боязкі зусилля, для того, щоб вивести ці відносини зі стану колишнього заціпеніння".

Що передувало?

Детальніше про ракету

Правозахисна група "Nuclear Threat Initiative" повідомила, що "Буревісник" має погані результати випробувань: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними.

У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревісник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту.

