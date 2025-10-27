Випробування "Буревісника" не посилить "напруженість" у відносинах РФ та США, - Пєсков
Кремль вважає, що випробування крилатої ракети "Буревісник", здатної нести ядерну боєголовку, нібито не повинні вплинути на відносини між США і Росією.
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, у коментарі "Коммерсанту", передає Цензор.НЕТ.
"Тут немає нічого такого, що може і має напружити відносини між Москвою і Вашингтоном", - стверджує речник Путіна.
Він додав, що відносини США і Росії зараз перебувають "на мінімальному рівні".
За його словами, поки тільки лише "намітилися перші, боязкі зусилля, для того, щоб вивести ці відносини зі стану колишнього заціпеніння".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО.
- Також повідомлялося, що Путін готує запас "ядерних" Калібрів.
Детальніше про ракету
Правозахисна група "Nuclear Threat Initiative" повідомила, що "Буревісник" має погані результати випробувань: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними.
У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревісник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й взагалі схоже на черговий кацапський блеф.
починайте постачання, пане Трамп
Томагавк запущений в одну з башт кремля призведе до миттєвого підвищення конструктивності у переговорній позиції ******* і Коняки.
кацапня засре Землю навіть без ядерної війни.