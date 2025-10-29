РУС
Новости Орешник на территории Беларуси
585 26

РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, - ГУР

Орєшнік

Москва и Минск достигли договоренностей о размещении баллистических ракет средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. По предварительной информации, это может произойти до конца 2025 года.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"В настоящее время между РФ и Беларусью есть договоренности о размещении мобильных грунтовых ракетных комплексов с БРСД "Орешник" на территории Беларуси. По предварительным данным, указанные комплексы будут размещены на территории Могилевской области РБ до конца 2025 года", - говорится в документе.

В разведке отмечают, что размещение этих установок повысит уровень военной угрозы не только для Украины, но и для всей Европы. По расчетам ГУР, характеристики "Орешника" позволяют российским войскам поражать цели на всей территории Украины и большей части европейского континента.

"Орешник"

Проект "Орешник" является одним из новейших направлений российских разработок в сфере ракетного оружия, который официально не подтверждается Кремлем. В открытых источниках информация об этих комплексах практически отсутствует, однако эксперты предполагают, что речь идет о системе с дальностью действия более 3 тысяч километров, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Размещение таких ракет в Беларуси будет означать фактическое расширение военного присутствия России на территории страны, что может стать очередным этапом ее втягивания в агрессию против Украины и эскалацию безопасности в регионе.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

+3
Лаптеногие уже не знают чем напугать .выдумывают хрень всякую
29.10.2025 17:57
+2
Скільки ще світ буде терпіти цих кацапських підАрів, північнокорейських підАрів та їх союзників?
29.10.2025 17:53
+2
БРСД "Орешнік", по білоруській класіфікації -БДСМ "Пюрєшнік".
29.10.2025 17:54
А что мир им сделает? Все упирается в бабки. Если не будет дешевого сырья нечем будет платить пособия сирийским беженцам. А тогда те будут не только насиловать шведок и немок - но и убивать начнут. Это никому не нужно.
29.10.2025 17:54
Світ давно положив на орешнік,тому у кацапів підгорає і вони починають говорити про нього знову і знову.Шантаж не пройшов.По факту та ракета ні про що!
29.10.2025 18:02
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України
Джерело: https://censor.net/ua/n3582324
29.10.2025 18:34
не дарма ж рудий донні тулить світові, шо бульбофюрер гарний пацан
оно рудий санкції зняв з поввітряних корит *********
певно з арєшніка рудий теж санкції зніме та дозволить літати світом
29.10.2025 17:55
ху*ло хоче почати "ГОНКУ ВООРУЖЕНИЯ" зі США ?
29.10.2025 17:57
Чому в бсрср Орешнік можна, а в Украiнi тамагавк - ескалацiя? Обсудiтє.
29.10.2025 17:58 Ответить
бо томагавк то реальна бойова річ, а з арєшніком є питання
29.10.2025 18:00
у мене питання до гур!
прізвище не можна називати, бо банять.
а, той арєшнік існує?
ну, крім мультіка і хворого ботоксного черепа?
вже на старті бурєвєснік і посєйдон. вже десь літають та плавають, бо можуть це робити вєчность....
29.10.2025 18:02 Ответить
Можливо існує.Звичайна ракета,нічого особливого.На болотах вона типу царь-ракета .
29.10.2025 18:03
на Дніпрі ж щось з неба падало якось одного разу...
ще раз казахи спостергали за сяйвом у небі
хоча хз, може то синій алкодімон зелене світло у небі побачив
29.10.2025 18:04
я ж про це!
на южмаш впали частини розваленого арєшніка. що підари видали за нев'їбенну атаку.
ще, казахи бачили куски тільки злетілого арєшніка.
а, ще раз арєшнік навіть не злетів. розніс всю стартову площадку.
29.10.2025 18:18
Взагалі люба ракета може бути носієм ядерного заряду,да хоть дрон.Орєшнік для внутрішньої пропаганди,типу вялічіє,весь мір боітся
29.10.2025 18:26
У мене немає сумнівів, що кацапи в змозі створити ракету середньої дальності, яку вони серійно виробляли ще в совку, а потім знищили разом з американськими "Першингами". "Посейдон" також можливий. Це просто атомний підводний човен (їх робили і роблять в Северодвінську) - камікадзе. Найбільші питання до"Буревісника". В його існування я не вірю.
29.10.2025 18:30
Посейдон скоріше за все ні. Або, його характеристики не таки як кажуть, це раз. Концепція "ядерного цунамі" це повна маячня, США це довели експериментально ще в холодну війну.
29.10.2025 18:32
На южмарш впали холості болванки. Не треба цієї перемогоботської маячні, Орешнік існуе і є дієздатною зброєю.
29.10.2025 18:34
Ракета «Орешник», вероятнее всего, создана на базе российской ракеты средней дальности https://www.google.com/search?sca_esv=cb97f40da6f73026&hl=ru&cs=1&sxsrf=**********************************%3A1761754157862&q=RS-26+%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%C2%BB&sa=X&ved=2ahUKEwiftu3V5cmQAxXhQvEDHdplGlIQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfBdI4Z0dQHRmLpumSmdxM1kOxSf5W07o-BXj8FrbJVg63E_A6JaU9qhVENeo-wm0swjymXZDIoAX1maBXUZmkkUK7N1ZsJmqRrCYRqafYloGIBpYpHKls6YS2Cd3CjE_bDQfkvaFNO-P-pVK1xkGNmdKcFM_V69Sv5tz2EX2_mF6KNtnXSMK8Y-X-fyMSGbZYWgyQ0nKtZaSsTlod3Fv_YrHYhpvlGp9O-m1_r61n8sRBNPloqPEYzgMuikNvaDMmJWMzwgD4XIQHkO-h8qyQhWZ_lOhqW2vdWtvifDatu04g&csui=3 RS-26 «Рубеж». Предполагается, что «Орешник» является модификацией «Рубежа» с одной убранной ступенью, что сокращает дальность полета.
29.10.2025 18:11
вероятнее всего
29.10.2025 18:21 Ответить
Настоящее название того "Орешника" - Вундерваффе...
29.10.2025 18:19
Ху...ло на березі
29.10.2025 18:27
та вже ж стоять, це які будуть по счьоту?
29.10.2025 18:26
Ліпше хай по бульбашки лупцюють, а в ху....лостані якось вімазатися спробують
29.10.2025 18:26
ну да ..гнида лукашенко це відкрито сказав ))

зельоний гур такий гур
29.10.2025 18:28
 
 