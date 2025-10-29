РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, - ГУР

Москва и Минск достигли договоренностей о размещении баллистических ракет средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. По предварительной информации, это может произойти до конца 2025 года.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"В настоящее время между РФ и Беларусью есть договоренности о размещении мобильных грунтовых ракетных комплексов с БРСД "Орешник" на территории Беларуси. По предварительным данным, указанные комплексы будут размещены на территории Могилевской области РБ до конца 2025 года", - говорится в документе.

В разведке отмечают, что размещение этих установок повысит уровень военной угрозы не только для Украины, но и для всей Европы. По расчетам ГУР, характеристики "Орешника" позволяют российским войскам поражать цели на всей территории Украины и большей части европейского континента.

"Орешник"

Проект "Орешник" является одним из новейших направлений российских разработок в сфере ракетного оружия, который официально не подтверждается Кремлем. В открытых источниках информация об этих комплексах практически отсутствует, однако эксперты предполагают, что речь идет о системе с дальностью действия более 3 тысяч километров, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Размещение таких ракет в Беларуси будет означать фактическое расширение военного присутствия России на территории страны, что может стать очередным этапом ее втягивания в агрессию против Украины и эскалацию безопасности в регионе.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

