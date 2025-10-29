РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, - ГУР
Москва и Минск достигли договоренностей о размещении баллистических ракет средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. По предварительной информации, это может произойти до конца 2025 года.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"В настоящее время между РФ и Беларусью есть договоренности о размещении мобильных грунтовых ракетных комплексов с БРСД "Орешник" на территории Беларуси. По предварительным данным, указанные комплексы будут размещены на территории Могилевской области РБ до конца 2025 года", - говорится в документе.
В разведке отмечают, что размещение этих установок повысит уровень военной угрозы не только для Украины, но и для всей Европы. По расчетам ГУР, характеристики "Орешника" позволяют российским войскам поражать цели на всей территории Украины и большей части европейского континента.
"Орешник"
Проект "Орешник" является одним из новейших направлений российских разработок в сфере ракетного оружия, который официально не подтверждается Кремлем. В открытых источниках информация об этих комплексах практически отсутствует, однако эксперты предполагают, что речь идет о системе с дальностью действия более 3 тысяч километров, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.
Размещение таких ракет в Беларуси будет означать фактическое расширение военного присутствия России на территории страны, что может стать очередным этапом ее втягивания в агрессию против Украины и эскалацию безопасности в регионе.
Что предшествовало?
Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582324
оно рудий санкції зняв з поввітряних корит *********
певно з арєшніка рудий теж санкції зніме та дозволить літати світом
прізвище не можна називати, бо банять.
а, той арєшнік існує?
ну, крім мультіка і хворого ботоксного черепа?
вже на старті бурєвєснік і посєйдон. вже десь літають та плавають, бо можуть це робити вєчность....
ще раз казахи спостергали за сяйвом у небі
хоча хз, може то синій алкодімон зелене світло у небі побачив
на южмаш впали частини розваленого арєшніка. що підари видали за нев'їбенну атаку.
ще, казахи бачили куски тільки злетілого арєшніка.
а, ще раз арєшнік навіть не злетів. розніс всю стартову площадку.
зельоний гур такий гур