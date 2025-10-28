Ворожі дрони атакували Чугуїв - рятувальники гасять промисловий об’єкт

Увечері 28 жовтня російські війська атакували безпілотниками місто Чугуїв у Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки удару повідомили керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Національна поліція.

Відомо, що атака здійснювалася дронами, ймовірно, типу "Герань-2". Один із них потрапив на територію приватного підприємства, де зайнявся склад із готовою продукцією.

За попередніми даними, на об’єкті зафіксували близько шести ударів. Пожежу оперативно гасять рятувальники, а на місці працюють поліція та екстрені служби.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу. Інформація про постраждалих відсутня, подробиці події з’ясовуються.

Атака безпілотників по території України

Ввечері 28 жовтня Росія запустила по території України ударні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала чергових ударів по Херсону. Ворожі снаряди влучили по Центральному району міста, пошкодивши житлові будинки - частина осель повністю зруйнована, в інших вибито вікна та пошкоджено дахи.

