Донька Келлога про вогневу точку біля Кремля: Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву
Донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс іронічно відреагувала на кадри з нічної оборони Кремля, заявивши, що "наддержава" перетворилась на "двох чоловіків, які захищають Москву".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Моббс.
Донька Келлога опублікувала знімок, який вночі 27 жовтня поширився мережею. На ньому мобільна вогнева група чергує біля Кремля
"Стривайте. Мене запевняли, що Росія – це наддержава. Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба", - написала Моббс.
Атака дронів на Москву
Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували безпілотники. За даними російського міністерства оборони 34 дрони прямували до Москви. Всього ж сили ППО РФ нібито збили 193 дрони. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 36 дронів було збито в Москві та Московській області.
В області та передмістях Москви зафіксовано вибухи та спалахи диму: один із наведених випадків - поблизу селища Комунарка. Через загрозу авіаудару тимчасово були закриті два аеропорти: Домодедово і Жуковський.
Telegraph: у Кремлі панує параноя - Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору.
Економічні проблеми, посилені війною проти України, зміцнюють страхи путіна перед можливим державним переворотом, пише британська Telegraph. На тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає "ворогів" і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу.
Російська економіка починає здавати позиції: підприємства задихаються під тягарем високих відсоткових ставок, зростає вартість запозичень, а міністр економіки Максим Решетников ще влітку попереджав, що країна "на порозі рецесії".
Запаси фонду національного добробуту скоротилися вдвічі: з майже 10 трлн рублів до 4,2 трлн рублів. Для покриття дефіциту влада змушена підвищувати податки. З початку війни інфляція перевищила 40%, навіть за даними Росстату. Зростають ризики банківської кризи: борги множаться, а багато компаній уже не здатні їх обслуговувати.
"Війну фінансували за рахунок запозичень - просто це не відображалося в бюджеті", - пояснює Крейг Кеннеді з Гарвардського центру російських та євразійських досліджень, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch.
За його оцінками, близько 23% усіх корпоративних кредитів російських банків - майже 190 мільярдів доларів - видано оборонним компаніям.
Навіть очільник "Ростєха" Сергій Чемезов визнає: "Якщо так піде й далі, більшість наших підприємств опиняться банкрутами".