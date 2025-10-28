Донька Келлога про вогневу точку біля Кремля: Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву

Донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс іронічно відреагувала на кадри з нічної оборони Кремля, заявивши, що "наддержава" перетворилась на "двох чоловіків, які захищають Москву".

Донька Келлога опублікувала знімок, який вночі 27 жовтня поширився мережею. На ньому мобільна вогнева група чергує біля Кремля

"Стривайте. Мене запевняли, що Росія – це наддержава. Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба", - написала Моббс.

Атака дронів на Москву

Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували безпілотники. За даними російського міністерства оборони 34 дрони пряму­вали до Москви. Всього ж сили ППО РФ нібито збили 193 дрони. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 36 дронів було збито в Москві та Московській області.

В області та передмістях Москви зафіксовано вибухи та спалахи диму: один із наведених випадків - поблизу селища Комунарка. Через загрозу авіаудару тимчасово були закриті два аеропорти: Домодедово і Жуковський.

