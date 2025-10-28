УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8502 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Москву
2 699 12

Донька Келлога про вогневу точку біля Кремля: Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву

моббс меган

Донька Кіта Келлога,  громадська діячка Меган Моббс іронічно відреагувала на кадри з нічної оборони Кремля, заявивши, що "наддержава" перетворилась на "двох чоловіків, які захищають Москву".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Моббс.

Меган Моббс висміяла ППО Кремля після атаки дронів

Донька Келлога опублікувала знімок, який вночі 27 жовтня поширився мережею. На ньому мобільна вогнева група чергує біля Кремля

"Стривайте. Мене запевняли, що Росія – це наддержава. Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба", - написала Моббс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони другий день поспіль атакують Москву та область: лунають вибухи

Атака дронів на Москву

Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували безпілотники. За даними  російського міністерства оборони 34 дрони пряму­вали до Москви. Всього ж сили ППО РФ нібито збили 193 дрони. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 36 дронів було збито в Москві та Московській області.

В області та передмістях Москви зафіксовано вибухи та спалахи диму: один із наведених випадків - поблизу селища Комунарка. Через загрозу авіаудару тимчасово були закриті два аеропорти: Домодедово і Жуковський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Касьянов про атаку дронів на Москву: Наш підрозділ робив це значно дешевше

Автор: 

безпілотник (5100) москва (1286) атака (694) дрони (6188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
28.10.2025 06:51 Відповісти
+4
Донька Келлога має добре почуття гумору.
показати весь коментар
28.10.2025 06:46 Відповісти
+3
BBC

Telegraph: у Кремлі панує параноя - Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору.
Економічні проблеми, посилені війною проти України, зміцнюють страхи путіна перед можливим державним переворотом, пише британська Telegraph. На тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає "ворогів" і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу.
показати весь коментар
28.10.2025 06:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BBC

Telegraph: у Кремлі панує параноя - Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору.
Економічні проблеми, посилені війною проти України, зміцнюють страхи путіна перед можливим державним переворотом, пише британська Telegraph. На тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає "ворогів" і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу.
показати весь коментар
28.10.2025 06:44 Відповісти
Причин для занепокоєння у путіна справді вистачає, зазначає Telegraph.

Російська економіка починає здавати позиції: підприємства задихаються під тягарем високих відсоткових ставок, зростає вартість запозичень, а міністр економіки Максим Решетников ще влітку попереджав, що країна "на порозі рецесії".
Запаси фонду національного добробуту скоротилися вдвічі: з майже 10 трлн рублів до 4,2 трлн рублів. Для покриття дефіциту влада змушена підвищувати податки. З початку війни інфляція перевищила 40%, навіть за даними Росстату. Зростають ризики банківської кризи: борги множаться, а багато компаній уже не здатні їх обслуговувати.
показати весь коментар
28.10.2025 06:46 Відповісти
То все на благо кацапським кріпакам.
показати весь коментар
28.10.2025 06:48 Відповісти
Щоб підтримати військову промисловість, Кремль змусив банки активно кредитувати оборонні підприємства - часто без перевірки платоспроможності й без резервів на випадок неповернення.

"Війну фінансували за рахунок запозичень - просто це не відображалося в бюджеті", - пояснює Крейг Кеннеді з Гарвардського центру російських та євразійських досліджень, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch.
За його оцінками, близько 23% усіх корпоративних кредитів російських банків - майже 190 мільярдів доларів - видано оборонним компаніям.
Навіть очільник "Ростєха" Сергій Чемезов визнає: "Якщо так піде й далі, більшість наших підприємств опиняться банкрутами".
показати весь коментар
28.10.2025 06:48 Відповісти
Росія, яка звикла здаватися непохитною, вперше за довгі роки похитнулася - і Кремль, схоже, не знає, як утримати рівновагу, резюмує британське видання.
показати весь коментар
28.10.2025 06:49 Відповісти
А в *ту* війну також гроші рахували? Чи просто було *все на перемогу*?
показати весь коментар
28.10.2025 07:13 Відповісти
Зараз РФ - агресор
показати весь коментар
28.10.2025 07:16 Відповісти
Я більше про нас. Тут також гроші понад усе. Ще з 14 року. І мені це якось незрозуміло.
показати весь коментар
28.10.2025 07:22 Відповісти
Донька Келлога має добре почуття гумору.
показати весь коментар
28.10.2025 06:46 Відповісти
ох как на болотах сегодня пердаки поразрываются у вяликих.это мощный удар по пропаганде.
показати весь коментар
28.10.2025 07:24 Відповісти
Все вірно. Ще два-три тижні.
показати весь коментар
28.10.2025 06:50 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 06:51 Відповісти
 
 