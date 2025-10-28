Дочь Келлога об огневой точке возле Кремля: Фраза "Киев за три дня" превратилась в двух чуваков, защищающих Москву

Дочь Кита Келлога, общественный деятель Меган Моббс иронично отреагировала на кадры с ночной обороны Кремля, заявив, что "сверхдержава" превратилась в "двух мужчин, защищающих Москву".

Дочь Келлога опубликовала снимок, который ночью 27 октября распространился по сети. На нем мобильная огневая группа дежурит возле Кремля

"Подождите. Меня уверяли, что Россия - это сверхдержава. Фраза "Киев за три дня" превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор", - написала Моббс.

Атака дронов на Москву

Вечером воскресенья, 26 октября, Москву и область атаковали беспилотники. По данным российского министерства обороны 34 дрона направлялись в Москву. Всего же силы ПВО РФ якобы сбили 193 дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 36 дронов было сбито в Москве и Московской области.

В области и пригородах Москвы зафиксированы взрывы и вспышки дыма: один из приведенных случаев - вблизи поселка Коммунарка. Из-за угрозы авиаудара временно были закрыты два аэропорта: Домодедово и Жуковский.

