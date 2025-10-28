РУС
Новости
Дочь Келлога об огневой точке возле Кремля: Фраза "Киев за три дня" превратилась в двух чуваков, защищающих Москву

Дочь Кита Келлога, общественный деятель Меган Моббс иронично отреагировала на кадры с ночной обороны Кремля, заявив, что "сверхдержава" превратилась в "двух мужчин, защищающих Москву".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Моббс.

Меган Моббс высмеяла ПВО Кремля после атаки дронов

Дочь Келлога опубликовала снимок, который ночью 27 октября распространился по сети. На нем мобильная огневая группа дежурит возле Кремля

"Подождите. Меня уверяли, что Россия - это сверхдержава. Фраза "Киев за три дня" превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор", - написала Моббс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны второй день подряд атакуют Москву и область: раздаются взрывы

Атака дронов на Москву

Вечером воскресенья, 26 октября, Москву и область атаковали беспилотники. По данным российского министерства обороны 34 дрона направлялись в Москву. Всего же силы ПВО РФ якобы сбили 193 дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 36 дронов было сбито в Москве и Московской области.

В области и пригородах Москвы зафиксированы взрывы и вспышки дыма: один из приведенных случаев - вблизи поселка Коммунарка. Из-за угрозы авиаудара временно были закрыты два аэропорта: Домодедово и Жуковский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Касьянов об атаке дронов на Москву: Наше подразделение делало это значительно дешевле

28.10.2025 06:51 Ответить
Донька Келлога має добре почуття гумору.
28.10.2025 06:46 Ответить
BBC

Telegraph: у Кремлі панує параноя - Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору.
Економічні проблеми, посилені війною проти України, зміцнюють страхи путіна перед можливим державним переворотом, пише британська Telegraph. На тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає "ворогів" і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу.
28.10.2025 06:44 Ответить
Причин для занепокоєння у путіна справді вистачає, зазначає Telegraph.

Російська економіка починає здавати позиції: підприємства задихаються під тягарем високих відсоткових ставок, зростає вартість запозичень, а міністр економіки Максим Решетников ще влітку попереджав, що країна "на порозі рецесії".
Запаси фонду національного добробуту скоротилися вдвічі: з майже 10 трлн рублів до 4,2 трлн рублів. Для покриття дефіциту влада змушена підвищувати податки. З початку війни інфляція перевищила 40%, навіть за даними Росстату. Зростають ризики банківської кризи: борги множаться, а багато компаній уже не здатні їх обслуговувати.
28.10.2025 06:46 Ответить
То все на благо кацапським кріпакам.
28.10.2025 06:48 Ответить
Щоб підтримати військову промисловість, Кремль змусив банки активно кредитувати оборонні підприємства - часто без перевірки платоспроможності й без резервів на випадок неповернення.

"Війну фінансували за рахунок запозичень - просто це не відображалося в бюджеті", - пояснює Крейг Кеннеді з Гарвардського центру російських та євразійських досліджень, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch.
За його оцінками, близько 23% усіх корпоративних кредитів російських банків - майже 190 мільярдів доларів - видано оборонним компаніям.
Навіть очільник "Ростєха" Сергій Чемезов визнає: "Якщо так піде й далі, більшість наших підприємств опиняться банкрутами".
28.10.2025 06:48 Ответить
Росія, яка звикла здаватися непохитною, вперше за довгі роки похитнулася - і Кремль, схоже, не знає, як утримати рівновагу, резюмує британське видання.
28.10.2025 06:49 Ответить
А в *ту* війну також гроші рахували? Чи просто було *все на перемогу*?
28.10.2025 07:13 Ответить
Зараз РФ - агресор
28.10.2025 07:16 Ответить
Я більше про нас. Тут також гроші понад усе. Ще з 14 року. І мені це якось незрозуміло.
28.10.2025 07:22 Ответить
«гроші понад усе. Ще з 14 року» …
А до 14 года разве не воровали ???
Воровали , воруют и будут воровать при любой власти ( и власть в том числе) …
28.10.2025 07:44 Ответить
Там були раби за пайку хліба.А ******* кацапи вже скуштували трохи жирку.Єгипет,Таїланд,Мерседеси і т.п.Їх за пайку хліба на завод не загониш.І спробувати хочуть,і бояться *********,якби чогось не вийшло....
28.10.2025 08:12 Ответить
Донька Келлога має добре почуття гумору.
28.10.2025 06:46 Ответить
ох как на болотах сегодня пердаки поразрываются у вяликих.это мощный удар по пропаганде.
28.10.2025 07:24 Ответить
Все вірно. Ще два-три тижні.
28.10.2025 06:50 Ответить
28.10.2025 06:51 Ответить
Твоё мнение очень важно. Продолжай в том же духе.
28.10.2025 08:14 Ответить
 
 