Дочь Келлога об огневой точке возле Кремля: Фраза "Киев за три дня" превратилась в двух чуваков, защищающих Москву
Дочь Кита Келлога, общественный деятель Меган Моббс иронично отреагировала на кадры с ночной обороны Кремля, заявив, что "сверхдержава" превратилась в "двух мужчин, защищающих Москву".
Дочь Келлога опубликовала снимок, который ночью 27 октября распространился по сети. На нем мобильная огневая группа дежурит возле Кремля
"Подождите. Меня уверяли, что Россия - это сверхдержава. Фраза "Киев за три дня" превратились в двух чуваков, защищающих Москву. Позор", - написала Моббс.
Атака дронов на Москву
Вечером воскресенья, 26 октября, Москву и область атаковали беспилотники. По данным российского министерства обороны 34 дрона направлялись в Москву. Всего же силы ПВО РФ якобы сбили 193 дрона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 36 дронов было сбито в Москве и Московской области.
В области и пригородах Москвы зафиксированы взрывы и вспышки дыма: один из приведенных случаев - вблизи поселка Коммунарка. Из-за угрозы авиаудара временно были закрыты два аэропорта: Домодедово и Жуковский.
Telegraph: у Кремлі панує параноя - Путін боїться перевороту, бо Росія втрачає опору.
Економічні проблеми, посилені війною проти України, зміцнюють страхи путіна перед можливим державним переворотом, пише британська Telegraph. На тлі падіння доходів, зростання боргів і нових санкцій США Кремль шукає "ворогів" і посилює контроль, намагаючись зберегти хитку рівновагу.
Російська економіка починає здавати позиції: підприємства задихаються під тягарем високих відсоткових ставок, зростає вартість запозичень, а міністр економіки Максим Решетников ще влітку попереджав, що країна "на порозі рецесії".
Запаси фонду національного добробуту скоротилися вдвічі: з майже 10 трлн рублів до 4,2 трлн рублів. Для покриття дефіциту влада змушена підвищувати податки. З початку війни інфляція перевищила 40%, навіть за даними Росстату. Зростають ризики банківської кризи: борги множаться, а багато компаній уже не здатні їх обслуговувати.
"Війну фінансували за рахунок запозичень - просто це не відображалося в бюджеті", - пояснює Крейг Кеннеді з Гарвардського центру російських та євразійських досліджень, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch.
За його оцінками, близько 23% усіх корпоративних кредитів російських банків - майже 190 мільярдів доларів - видано оборонним компаніям.
Навіть очільник "Ростєха" Сергій Чемезов визнає: "Якщо так піде й далі, більшість наших підприємств опиняться банкрутами".
