Дроны второй день подряд атакуют Москву и область: раздаются взрывы

Вечером понедельника, 27 октября, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В российской столице из-за угрозы безопасности закрыли часть аэропортов.

"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил Собянин.

Что предшествовало

В Минобороны России заявили, что якобы их ПВО ночью 27 октября перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву".

По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.

