РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6836 посетителей онлайн
Новости Подмосковье атаковали беспилотники Атака БпЛА на Москву
2 352 11

Дроны второй день подряд атакуют Москву и область: раздаются взрывы

Москва и область под атакой дронов 27 октября

Вечером понедельника, 27 октября, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В российской столице из-за угрозы безопасности закрыли часть аэропортов.

"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил Собянин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БпЛА, 34 из них летели на Москву

Москва и область под атакой дронов 27 октября

Что предшествовало

В Минобороны России заявили, что якобы их ПВО ночью 27 октября перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву".

По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.

Смотрите также: Дроны атаковали Москву и область: прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6945) москва (3105) Подмосковье (68) атака (660) Удары по РФ (618)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
2 дрони на дванадцяти мільйонне місто? потужно...
показать весь комментарий
27.10.2025 22:36 Ответить
+2
Все одно,Карабаса в студію!!!! Ну або хоча б єнота!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 22:39 Ответить
+2
показать весь комментарий
27.10.2025 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2 дрони на дванадцяти мільйонне місто? потужно...
показать весь комментарий
27.10.2025 22:36 Ответить
Все одно,Карабаса в студію!!!! Ну або хоча б єнота!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 22:39 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2025 22:49 Ответить
Наслідки для **********, знищення зеленським підрозділу дронарів Касянова!!! Це подарунок для ******, від Оманських зелупнів??
показать весь комментарий
27.10.2025 22:43 Ответить
Слухай! А як називається підрозділ Касьянова? Тут купа "груп дронарів" "на слуху". Їх назви озвучуються... Назви її - піднімемо архіви, перевіримо...
показать весь комментарий
27.10.2025 22:50 Ответить
То збито два безпілотники
показать весь комментарий
27.10.2025 22:55 Ответить
Це ти Мадяру спробуй сказати, бздаболе кацапський. Ми ще не починали. Коли кончимо, ти відчуєш.
показать весь комментарий
27.10.2025 23:03 Ответить
А де відео з зойками матюками і «нас та за шо»? Без відео нещитово!
показать весь комментарий
27.10.2025 22:53 Ответить
Погрійте москалів, будь ласка.
показать весь комментарий
27.10.2025 22:53 Ответить
https://fill.com.ua/video/ef931cdf5335fff3a92fc27a87cb6b7e.gif?fbclid=IwAR12oAkF4cvmqCjnvi81g-************************************* ПЕВЕО
показать весь комментарий
27.10.2025 22:56 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2025 23:04 Ответить
 
 