Дроны второй день подряд атакуют Москву и область: раздаются взрывы
Вечером понедельника, 27 октября, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники.
Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин и пишут росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
В российской столице из-за угрозы безопасности закрыли часть аэропортов.
"Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - заявил Собянин.
Что предшествовало
В Минобороны России заявили, что якобы их ПВО ночью 27 октября перехватила и уничтожила 193 "украинских беспилотника", 34 из которых якобы "летели на Москву".
По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.
Владислав Александрович #602971
27.10.2025 22:36
Василь Воробець
27.10.2025 22:39
Fish Man
27.10.2025 22:49
Владислав Александрович #602971
27.10.2025 22:36
Василь Воробець
27.10.2025 22:39
Fish Man
27.10.2025 22:49
Oleksandr Valovyi
27.10.2025 22:43
Яр Холодний
27.10.2025 22:50
Sergei UA
27.10.2025 22:55
Дякую Богу, що я не москаль
27.10.2025 23:03
Aleksander Lukashenko
27.10.2025 22:53
Харьков Сумской
27.10.2025 22:53
Огусто
27.10.2025 22:56
Тонка червона лінія
27.10.2025 23:04
