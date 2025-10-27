Дрони другий день поспіль атакують Москву та область: лунають вибухи
Увечері понеділка, 27 жовтня, Москву та Підмосков'я атакували безпілотники.
Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін та пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У російській столиці через загрозу безпеки закрили частину аеропортів.
"Силами ППО Міноборони збито два безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - заявив Собянін.
Що передувало
У Міноборони Росії заявили, що нібито їхня ППО вночі 27 жовтня перехопила і знищила 193 "українські безпілотники", 34 з яких начебто "летіли на Москву".
За даними російських телеграм-каналів, в Серпухові Московської області горіла нафтобаза. Пожежу нібито вже загасили, однак деталі уточнюються.
