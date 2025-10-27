УКР
Дрони другий день поспіль атакують Москву та область: лунають вибухи

Увечері понеділка, 27 жовтня, Москву та Підмосков'я атакували безпілотники. 

Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін та пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У російській столиці через загрозу безпеки закрили частину аеропортів.

"Силами ППО Міноборони збито два безпілотники, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - заявив Собянін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заявила про масовану атаку дронів: нібито збили майже 200 БпЛА, 34 з них летіло на Москву

Що передувало

У Міноборони Росії заявили, що нібито їхня ППО вночі 27 жовтня перехопила і знищила 193 "українські безпілотники", 34 з яких начебто "летіли на Москву".

За даними російських телеграм-каналів, в Серпухові Московської області горіла нафтобаза. Пожежу нібито вже загасили, однак деталі уточнюються.

Дивіться також: Дрони атакували Москву та область: пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі
+8
2 дрони на дванадцяти мільйонне місто? потужно...
показати весь коментар
27.10.2025 22:36 Відповісти
+8
показати весь коментар
27.10.2025 22:49 Відповісти
+7
Все одно,Карабаса в студію!!!! Ну або хоча б єнота!!!
показати весь коментар
27.10.2025 22:39 Відповісти
2 дрони на дванадцяти мільйонне місто? потужно...
показати весь коментар
27.10.2025 22:36 Відповісти
Все одно,Карабаса в студію!!!! Ну або хоча б єнота!!!
показати весь коментар
27.10.2025 22:39 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 22:49 Відповісти
Наслідки для **********, знищення зеленським підрозділу дронарів Касянова!!! Це подарунок для ******, від Оманських зелупнів??
показати весь коментар
27.10.2025 22:43 Відповісти
Слухай! А як називається підрозділ Касьянова? Тут купа "груп дронарів" "на слуху". Їх назви озвучуються... Назви її - піднімемо архіви, перевіримо...
показати весь коментар
27.10.2025 22:50 Відповісти
То збито два безпілотники
показати весь коментар
27.10.2025 22:55 Відповісти
Це ти Мадяру спробуй сказати, бздаболе кацапський. Ми ще не починали. Коли кончимо, ти відчуєш.
показати весь коментар
27.10.2025 23:03 Відповісти
А де відео з зойками матюками і «нас та за шо»? Без відео нещитово!
показати весь коментар
27.10.2025 22:53 Відповісти
Погрійте москалів, будь ласка.
показати весь коментар
27.10.2025 22:53 Відповісти
Чорти прогріють.
В казанах с киплячою смолою.
показати весь коментар
27.10.2025 23:38 Відповісти
https://fill.com.ua/video/ef931cdf5335fff3a92fc27a87cb6b7e.gif?fbclid=IwAR12oAkF4cvmqCjnvi81g-************************************* ПЕВЕО
показати весь коментар
27.10.2025 22:56 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 23:04 Відповісти
десяток дронов за два дня на столицу болотную это потужнее некуда. Остальные дроны не долетели потому что лежат на складах потужного ждут звёздного часа, або добро дали производить и запускать только дроны зеленого кореша хламидии?
показати весь коментар
27.10.2025 23:35 Відповісти
 
 