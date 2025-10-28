Вражеские дроны атаковали Чугуев - спасатели тушат промышленный объект
Вечером 28 октября российские войска атаковали беспилотниками город Чугуев в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях удара сообщили руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов и Национальная полиция.
Известно, что атака осуществлялась дронами, вероятно, типа "Герань-2". Один из них попал на территорию частного предприятия, где загорелся склад с готовой продукцией.
По предварительным данным, на объекте зафиксировали около шести ударов. Пожар оперативно тушат спасатели, а на месте работают полиция и экстренные службы.
Сейчас правоохранители документируют последствия обстрела. Информация о пострадавших отсутствует, подробности происшествия выясняются.
Атака беспилотников по территории Украины
Вечером 28 октября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла очередные удары по Херсону. Вражеские снаряды попали по Центральному району города, повредив жилые дома - часть домов полностью разрушена, в других выбиты окна и повреждены крыши.
