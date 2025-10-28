Россияне обстреляли Херсон: есть разрушения; также известно, что погибла женщина из-за вчерашнего удара по городу. ВИДЕО

Российская армия нанесла очередные удары по Херсону,

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Вражеские снаряды попали по Центральному району города, повредив жилые дома - часть домов полностью разрушена, в других выбиты окна и повреждены крыши. К счастью, во время этого обстрела никто не пострадал.

На месте работают специалисты ХОКАРС и КП "Парки Херсону", которые ликвидируют последствия ударов и проводят ремонтные работы.

Последствия обстрелов Херсона

Однако стало известно о гибели 60-летней женщины в результате вчерашнего обстрела Днепровского района. Она получила ранения, несовместимые с жизнью.

