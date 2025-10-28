Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 6 раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Ингулец, Новодмитровка, Томина Балка, Белозерка, Берислав, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Камышаны, Садовое, Приднепровское, Софиевка, Антоновка, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Качкаровка, Казацкое, Никольское, Меловое, Монастырское, Новотягинка, Отрадокаменка, Республиканец и город Херсон.

Последствия обстрелов Херсонщины

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, частный гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 получили ранения.

Также Прокудин сообщил, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 13 человек.











