Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 6 раненых. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Ингулец, Новодмитровка, Томина Балка, Белозерка, Берислав, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Камышаны, Садовое, Приднепровское, Софиевка, Антоновка, Бургунка, Веселое, Дудчаны, Качкаровка, Казацкое, Никольское, Меловое, Монастырское, Новотягинка, Отрадокаменка, Республиканец и город Херсон.
Последствия обстрелов Херсонщины
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, частный гараж и автомобили.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 получили ранения.
Также Прокудин сообщил, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 13 человек.
