Школа неподалік від фронту витратить 68 мільйонів на укриття. Попередній підрядник отримав аванс і не виконав роботи

Борозенський опорний заклад повної загальної середньої освіти (ОЗПЗСО) у Херсонській області 13 жовтня за результатами тендеру замовив консорціуму "Магістраль Плюс" будівництво укриття за 68,22 мільйона гривень.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Це вже друга спроба відремонтувати укриття у цій школі. У вересні 2024 року підряд на суму 68,19 млн грн отримало ТОВ "Карат Фінанс". При цьому ціни на окремі матеріали у кошторисі були значно завищені.

Однак у грудні минулого року договір розірвали через невиконання підрядником зобов’язань. При цьому фірмі вже встигли заплатити 15 млн грн авансу. Підрядник не зміг підтвердити, що використав гроші за призначенням, але і не повернув їх. Через це прокуратура подала на компанію до суду. У вересні 2025 року суд підтримав позов: "Карат Фінанс" має повернути 15 млн грн авансу та сплатити 1,1 млн грн штрафу.

Згідно з укладеною у жовтні цього року угодою, новий підрядник до кінця 2026 року має звести нове укриття на території закладу у селі Борозенське на провулку Мічуріна, 10 А. За даними "Deepstate", село знаходиться за 39 км від лінії бойового зіткнення.

Цьогоріч планують виконати робіт на 40,57 млн грн. Будівництво фінансуватиметься коштом Євросоюзу через програму Ukraine Facility. Договірна ціна тверда.

При цьому ціни на низку матеріалів у кошторисі знову виявилися завищеними, підрахували Наші гроші.

Зокрема, у інформації про ціни на матеріальні ресурси арматуру класу А-ІІІ діаметром 12 мм врахували по 63 999 грн за тонну, хоча у відкритих джерелах її продають майже вдвічі дешевше.

Євроруберойд Sweetondale Бікроеласт ЕПП 2,5 замовили по 243 грн за кв. м. "Епіцентр" продає його по 118 грн, що також вдвічі дешевше.

Бетон В30 (М400) врахували по 8 641 грн/куб. м. Доставка окремо коштувала 1 913 грн/куб. м. Група компаній "Вестт" продає найдорожчий у своєму прайсі бетон В30 (М400) Р4 W8 по 4 050 грн за кубометр, а "Миколаївський завод залізобетонних виробів" – по 4 536 грн.

Дизельний генератор Konner&Söhnen KS 110-3BE замовили по 1 477 428 грн за одиницю. Офіційний представник німецького бренду Könner&Söhnen в Україні та компанія "Budmir" продають його по однаковій ціні 819 999 грн, що на 45% дешевше.

Фірма "Магістраль Плюс" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Борозенський ОЗПЗСО очолює Любов Глоба, уповноваженою особою з питань закупівель є Діна Гончарова. Начальником Борозенської сільської військової адміністрації є Альона Охрімовська.

За даними аналітичної системи YouControl консорціум "Магістраль Плюс" створили у червні в Тернополі. Він належить Сергію Юзвішину з Тернопільщини. Його засновниками є:

ТОВ "Автомагістраль-Захід" (80%) – власник Сергій Юзвішин;

ТОВ "Будівельна компанія "Валк" (20%) – власник Богдан Твердун з Тернополя.

За чотири місяці існування консорціум отримав державних підрядів на 217,14 млн грн, найбільше від Херсонської дитячої обласної лікарні.