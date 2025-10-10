Влада Вишневого витратить 42 мільйони на новий спортмайданчик за "довоєнною" програмою Зеленського

Комунальне підприємство "Управління комунального господарства" Вишневої міської ради (Київська область) 3 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Ростдорстрой" ремонт спортмайданчика вартістю 41,5 мільйона гривень.

У документації вказано, що проєкт реалізується в рамках програми Президента України "Активні парки" та втілюється Київською обласною військовою адміністрацією й Вишневою міською радою спільно з Міністерством розвитку громад та територій, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підписав указ "Про започаткування соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України" у грудні 2020 року.

За умовами тендеру, до кінця року на вулиці Європейська в "Активному парку" з’явиться мультикорт, який обʼєднає волейбол, бадмінтон, стрит-футбол 5х5 і 3х3, баскетбол 5х5, бетонний скейт-парк – скейтбординг, трюковий самокат, BMX-велосипед і ролики, простір для фітнесу, майданчик для стритболу 3х3, івент-плаза для проведення виступів та подій, майданчик для шахів/шашок, дитячий майданчик для ігор, столи для настільного тенісу, майданчик для йоги.

Роботи фінансуватимуть з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна без витрат на інфляцію.

Водночас ціни на низку матеріалів у кошторисі переможця тендеру значно завищені.

Наприклад, тротуарну плитку без фаски 60 мм замовили по 1 292 грн за кв. м (тут і далі ціни вказані з ПДВ без доставки). "ZavodFem" продає тротуарну плитку без фаски Лайнстоун 60 мм по 790 грн, а "Київбуд" пропонує плитку цеглу Золотий Мандарин 60 мм по 800 грн за кв. м. Це на 38% дешевше.

Щебінь фракції 20-40 мм замовили по 1 184 грн за кубометр. "Київбуд" продає його по 560 грн, а "Все для ремонту і будівництва" по 621 грн за кубометр. Це вдвічі дешевше.

Поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144 врахували у кошторисі по 414 грн за кілограм. Компанія "Майстерфайбр" продає його по 230 грн, а компанія "ТНП Груп Юкрейн" – по 256 грн за кг. Це на 38-44% дешевше.

Гумовий гранулят SBR 2-3 мм замовили по 33 грн/кг. "Майстерфайбр" продає його по 13 грн/кг, а "Мак Гума" по 19 грн/кг, що на 42-60% дешевше.

Крім того, паркові лавки URB.SM.22-2 замовили по 41 514 грн. Компанія "Urbanism" підтвердила "Нашим грошам" готовність продати такі лавки по 15 100 грн, що в 2,5 раза дешевше.

Паркові урни UBR-UM.01-1 врахували по 29 162 грн/шт, а "Urbanism" продає їх по 13 650 грн/шт, що вдвічі дешевше.

Фірма "Ростдорстрой" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

"Управління комунального господарства" Вишневої міської ради очолює Володимир Атаманюк, уповноваженою особою з питань закупівель є Валентина Медведева. Міським головою Вишневого є Ілля Діков.

Одеський "Ростдорстрой" через австрійську фірму "Юттема АУ ГмбХ" належить Євгенію Коновалову і Юрію Шумахеру. Останній є депутатом Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" мера Одеси Геннадія Труханова. Коновалов і Шумахер також володіють столичним ПП "Київшляхбуд".

Усього з 2016 року "Ростдорстрой" отримав державних підрядів на 85,69 млрд грн, найбільше у Служби відновлення Миколаївської області.

Як повідомлялося, КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради також замовило будівництво двох протирадіаційних укриттів загальною вартістю 291,8 млн грн. Укриття планують спорудити на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина (за 169,12 млн грн) та у школі №1 у місті Вишневе (за 122,68 млн грн).

Раніше повідомлялося, що вартість найбільших договорів на будівництво таких укриттів для закладів освіти зазвичай не перевищує 60 млн грн, тому укриття для ліцею "Лідер" може стати найдорожчим в Україні.