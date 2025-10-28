Окупанти обстріляли 25 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 6 поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Новодмитрівка, Томина Балка, Білозерка, Берислав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове, Придніпровське, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Козацьке, Микільське, Милове, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Республіканець та місто Херсон.

Читайте: На Харківщині ворог обстріляв три населені пункти: є поранений, також пошкоджено будинки

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Також Прокудін повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.











Також дивіться: Школа неподалік від фронту витратить 68 мільйонів на укриття. Попередній підрядник отримав аванс і не виконав роботи