Росіяни обстріляли Херсон: є руйнування; також відомо, що загинула жінка від вчорашнього удару по місту. ВIДЕО
Російська армія завдала чергових ударів по Херсону,
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Ворожі снаряди влучили по Центральному району міста, пошкодивши житлові будинки — частина осель повністю зруйнована, в інших вибито вікна та пошкоджено дахи. На щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав.
На місці працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона", які ліквідовують наслідки ударів і проводять ремонтні роботи.
Наслідки обстрілів Херсона
Однак стало відомо про загибель 60-річної жінки внаслідок учорашнього обстрілу Дніпровського району. Вона дістала поранення, несумісні з життям.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль