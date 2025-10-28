УКР
Росіяни обстріляли Херсон: є руйнування; також відомо, що загинула жінка від вчорашнього удару по місту. ВIДЕО

Російська армія завдала чергових ударів по Херсону,

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Ворожі снаряди влучили по Центральному району міста, пошкодивши житлові будинки — частина осель повністю зруйнована, в інших вибито вікна та пошкоджено дахи. На щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав.

На місці працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона", які ліквідовують наслідки ударів і проводять ремонтні роботи.

Наслідки обстрілів Херсона

Однак стало відомо про загибель 60-річної жінки внаслідок учорашнього обстрілу Дніпровського району. Вона дістала поранення, несумісні з життям.

