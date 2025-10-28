РУС
Оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА, — Воздушные силы

Россияне атакуют Украину Шахедами 28 октября

Вечером 28 октября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:23 сообщалось о БПЛА на Харьковщине, курсом на север Днепропетровщины, на н.п. Юрьевка.

В 18:25 - беспилотники на востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

В 18:48 - БпЛА на севере Днепропетровщины вблизи н.п. Юрьевка и Заречное, курсом на запад.

В 18:51 - беспилотники на севере Харьковщины вблизи н.п. Белый Колодец, курсом на юг.

В 19:05 - БпЛА на востоке Харьковщины вблизи н.п. Старый Салтов и Чугуев, в направлении Харькова.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла очередные удары по Херсону. Вражеские снаряды попали по Центральному району города, повредив жилые дома - часть домов полностью разрушена, в других выбиты окна и повреждены крыши.

