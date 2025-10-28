Оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА, — Воздушные силы

Вечером 28 октября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:23 сообщалось о БПЛА на Харьковщине, курсом на север Днепропетровщины, на н.п. Юрьевка.

В 18:25 - беспилотники на востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

В 18:48 - БпЛА на севере Днепропетровщины вблизи н.п. Юрьевка и Заречное, курсом на запад.

В 18:51 - беспилотники на севере Харьковщины вблизи н.п. Белый Колодец, курсом на юг.

В 19:05 - БпЛА на востоке Харьковщины вблизи н.п. Старый Салтов и Чугуев, в направлении Харькова.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла очередные удары по Херсону. Вражеские снаряды попали по Центральному району города, повредив жилые дома - часть домов полностью разрушена, в других выбиты окна и повреждены крыши.

