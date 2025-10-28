РУС
4 816 21

Вода из Белгородского водохранилища размыла дороги и позиции оккупантов на Волчанском направлении: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВИДЕО

На Волчанском направлении после атаки ВСУ на Белгородское водохранилище резко поднялась вода в реке Северский Донец и затопила дороги и позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых оккупанты рассказывают о практически парализованной логистике и отсутствии возможности быстро маневрировать.

Топ комментарии
+7
Свині в природньому середовищі
28.10.2025 13:41 Ответить
+6
Ми "взриваємо" на ворожій території - і на шкоду окупанту... Кацапи підірвали Каховське водосховище - залишили Крим без води...
"Красота" - самі "відрізали собі яйця" ...
28.10.2025 13:45 Ответить
+4
Хороша робота.
28.10.2025 13:37 Ответить
Хороша робота.
28.10.2025 13:37 Ответить
Буває
28.10.2025 13:38 Ответить
То ли истчьо будет...Ой-йо-йо-ой... йо-пэ-рэ-сэ-тэ.
28.10.2025 14:04 Ответить
Тiпо, пугачиха ще в 70-х , прошлого сторiчча так навангувала.
28.10.2025 14:11 Ответить
Свині в природньому середовищі
28.10.2025 13:41 Ответить
Ми "взриваємо" на ворожій території - і на шкоду окупанту... Кацапи підірвали Каховське водосховище - залишили Крим без води...
"Красота" - самі "відрізали собі яйця" ...
28.10.2025 13:45 Ответить
Чого обурюватися? Риби валом в кожному городі, в кожній траншеї. Це тільки початок, всі ваші кацапські діяння в Україні повернуться вам, обов'язково, але тільки в кратном розмірі!
28.10.2025 13:55 Ответить
.аахлы виноваты, .аахлы виноваты... Можно подумать, шо в своих ипенях они не так живут, где едят, там и испражняются... Кацапа, не бузи. Водкапейгрязиваляйся.
28.10.2025 14:02 Ответить
Де лайк поставити?
28.10.2025 14:04 Ответить
Пiд чим? Пiд ким?
28.10.2025 14:07 Ответить
хер поймешь этих кацапов.... одни в Донецк приехали и им мало воды, а у этих много воды и тоже плохо
28.10.2025 14:05 Ответить
Там уже не тока многа-мала вода, там уже за свой национальный ягелек многими симбирскими регионами пошли в штыки...
28.10.2025 14:09 Ответить
Це все добре. В хтось думав як нам їздить через сіверський донець в районі райгородка, святогірська ?
показать весь комментарий
У нас іще є дамба в Печенігах, воду можна накопичити.
показать весь комментарий
От би ще так кілька водосховищ під мацквою (на півночі) підірвати...
показать весь комментарий
Кому там воды не хватало?!🤣😆
А сушить вещи просто, одеваешь на себя и сушить!!!😊🤣😆🤡🥳🤡
28.10.2025 14:25 Ответить
Дамбу можна відновити дуже швидко. Там лише тріщина, а має бути провалля.
28.10.2025 14:26 Ответить
В родных ибинях похлеще - https://www.facebook.com/reel/1530962644536449
28.10.2025 14:29 Ответить
СОУ ситуацією скористались? Чи ні?
28.10.2025 14:33 Ответить
.уй пойми. В сводках говорят , шо в паре мест на харьковщине кацапы продвинулись. Хотя , по большому счету , вода дошла и до нас , то кацаапы должны быть отрезаны от своих этой водой, оказавшись в котле, бо мы - спереди.
28.10.2025 14:38 Ответить
 
 