4 816 21
Вода из Белгородского водохранилища размыла дороги и позиции оккупантов на Волчанском направлении: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВИДЕО
На Волчанском направлении после атаки ВСУ на Белгородское водохранилище резко поднялась вода в реке Северский Донец и затопила дороги и позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых оккупанты рассказывают о практически парализованной логистике и отсутствии возможности быстро маневрировать.
"Красота" - самі "відрізали собі яйця" ...
А сушить вещи просто, одеваешь на себя и сушить!!!😊🤣😆🤡🥳🤡