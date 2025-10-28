Вода из Белгородского водохранилища размыла дороги и позиции оккупантов на Волчанском направлении: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВИДЕО

На Волчанском направлении после атаки ВСУ на Белгородское водохранилище резко поднялась вода в реке Северский Донец и затопила дороги и позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых оккупанты рассказывают о практически парализованной логистике и отсутствии возможности быстро маневрировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После обстрела Харькова в российском Белгороде и Курске пропал свет