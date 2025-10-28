Подрыв дамбы в Белгороде осложнил наступление РФ на Волчанск, - Группировка объединенных сил
Подтопление в Белгородской области нарушило логистику и районы накопления сил противника, снизив боеспособность российских бригад. Несмотря на попытки обойти Волчанск, прорыва не удалось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"Некоторым российским бригадам действительно несладко, ведь подтопило фактически районы их выдвижения и накопления. Очевидно, что это повлияло на их боеспособность. И этот факт безусловно позитив, ведь в целом на направлении ситуация сложная", - отметил Трегубов, в частности относительно Волчанска.
Несмотря на это, россияне не оставляют попыток прорваться к Волчанску с западной стороны. Однако их усилия тщетны. Трегубов отметил, что часть сил сейчас занята другими проблемами, что может облегчить ситуацию для украинских войск.
"Россияне пытаются обойти город с запада на юг, но это не удается. Если часть их сил будет занята другими задачами, это, вероятно, немного ухудшит их ситуацию", - рассказал он.
Дамба в Белгороде не прекратит атак россиян, но, по словам Трегубова, снизит интенсивность и усложнит их снабжение.
"Вспомним, что произошло с россиянами, когда на Киевщине рванула дамба. Часть россиян оказалась отрезана от своих. Хотя сейчас это не та ситуация, но трудно организовывать свои действия, когда у тебя вода под ногами. И надо отметить, что сейчас не лето", - добавил он, подчеркивая, как важно это для боевой ситуации на фронте.
Повреждение плотины в Белгородской области
С 24 по 26 октября 2025 года российские чиновники и региональные СМИ сообщили о повреждении плотины Белгородского водохранилища. По их данным, местные власти объявили риск подтоплений и начали частичную эвакуацию населения в приграничных районах.
По версии Москвы, плотину могли повредить в результате удара - в разных источниках упоминаются ракеты HIMARS или удары беспилотников. В сети распространяются видео и спутниковые кадры из района водохранилища.
Российские источники сообщают, что часть воды ушла вниз по течению, что создает риск локальных подтоплений низменных территорий. Также есть вероятность осложнения логистики и передвижения российских войск вблизи украинской границы.
Местные власти говорят о необходимости аварийных работ и мониторинга состояния дамбы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль