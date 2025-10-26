РУС
2 464 7

"Мадяр" подтвердил удар по Белгородскому водохранилищу: уровень воды упал на метр

Птицы Мадяра повредили плотину в Белгороде — уровень воды резко снизился

Украинское военное командование подтвердило удар по Белгородскому водохранилищу в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Сил беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") отметил, что после нанесения удара уровень воды в водохранилище упал примерно на 1 метр.

По его словам, в проведении операции участвовали "Птахи" - боевые беспилотные системы 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем, сформированного на базе 14-го полка СБС. Соответственно, Украина применила собственные беспилотные средства для поражения водного объекта на территории России.

Читайте: Украина пытается перехитрить российскую ПВО атаками беспилотников, - Reuters

В сообщении также указано, что водохранилище "сегодня дало трещину", то есть произошло повреждение плотины или конструкции, удерживающей воду, из-за которого масса воды начала снижаться.

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см", - написал "Мадяр".

Разрушение плотины на Северском Донце усложняет позиции войск РФ

После атаки на плотину в российских пабликах написали, о значительных разрушениях технических сооружений и механизмов, управляющих шлюзами.

Хотя сама дамба устояла, через нее проходит мощный поток воды. Оккупанты также заявили, что повреждение создало угрозу подтопления населенных пунктов в Безлюдовском и Шебекинском районах.

Уже начата эвакуация жителей из зоны риска - около двадцати человек временно разместили в пунктах в Шебекино и Белгороде.

Наводнение также осложнило ситуацию для российских военных подразделений ниже по течению, где появился риск подтопления техники и проблемы с передвижением.

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.

беспилотник (4461) плотина (23) атака (654) Белгород (474) Бровди Роберт Мадяр (61) 414 Птахи Мадяра (81)
Гарна новина-але потрібно допрацювати...
показать весь комментарий
26.10.2025 20:36 Ответить
Я ще вчора про цю подію написав.
Амандрапапупа

Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."

25.10.2025 19:00
показать весь комментарий
26.10.2025 20:39 Ответить
а це дає щось нам?
під'йом рівня сіверського донця в сторону України?
можливо, я щось пропустив?
хіба що грпування під харковом розділити?
хм
показать весь комментарий
26.10.2025 20:44 Ответить
За криворізьке водосховище (які кацапи підірвали) кацапам відплатили. Тепер черга відплати за каховське ГЕС.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:46 Ответить
Картина Ріпина "Що, блRді, не чекали?"
показать весь комментарий
26.10.2025 20:47 Ответить
Молодець, полк Мадяра! 💪

А московитські курви хай здохнуть у своїх [тимчасових] норах.
показать весь комментарий
26.10.2025 20:52 Ответить
агагага! Купці-купці від Мадяра! Приємного плавання!
показать весь комментарий
26.10.2025 21:05 Ответить
 
 