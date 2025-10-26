"Мадяр" подтвердил удар по Белгородскому водохранилищу: уровень воды упал на метр

Украинское военное командование подтвердило удар по Белгородскому водохранилищу в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Сил беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") отметил, что после нанесения удара уровень воды в водохранилище упал примерно на 1 метр.

По его словам, в проведении операции участвовали "Птахи" - боевые беспилотные системы 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем, сформированного на базе 14-го полка СБС. Соответственно, Украина применила собственные беспилотные средства для поражения водного объекта на территории России.

Читайте: Украина пытается перехитрить российскую ПВО атаками беспилотников, - Reuters

В сообщении также указано, что водохранилище "сегодня дало трещину", то есть произошло повреждение плотины или конструкции, удерживающей воду, из-за которого масса воды начала снижаться.

"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см", - написал "Мадяр".

Разрушение плотины на Северском Донце усложняет позиции войск РФ

После атаки на плотину в российских пабликах написали, о значительных разрушениях технических сооружений и механизмов, управляющих шлюзами.

Хотя сама дамба устояла, через нее проходит мощный поток воды. Оккупанты также заявили, что повреждение создало угрозу подтопления населенных пунктов в Безлюдовском и Шебекинском районах.

Уже начата эвакуация жителей из зоны риска - около двадцати человек временно разместили в пунктах в Шебекино и Белгороде.

Наводнение также осложнило ситуацию для российских военных подразделений ниже по течению, где появился риск подтопления техники и проблемы с передвижением.

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.

Больше читайте в нашем Telegram-канале