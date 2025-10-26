"Мадяр" подтвердил удар по Белгородскому водохранилищу: уровень воды упал на метр
Украинское военное командование подтвердило удар по Белгородскому водохранилищу в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий Сил беспилотных систем Украины генерал-майор Роберт Бровди (позывной "Мадяр") отметил, что после нанесения удара уровень воды в водохранилище упал примерно на 1 метр.
По его словам, в проведении операции участвовали "Птахи" - боевые беспилотные системы 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем, сформированного на базе 14-го полка СБС. Соответственно, Украина применила собственные беспилотные средства для поражения водного объекта на территории России.
В сообщении также указано, что водохранилище "сегодня дало трещину", то есть произошло повреждение плотины или конструкции, удерживающей воду, из-за которого масса воды начала снижаться.
"Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пендюля уровень упал пока на 100 см", - написал "Мадяр".
Разрушение плотины на Северском Донце усложняет позиции войск РФ
После атаки на плотину в российских пабликах написали, о значительных разрушениях технических сооружений и механизмов, управляющих шлюзами.
Хотя сама дамба устояла, через нее проходит мощный поток воды. Оккупанты также заявили, что повреждение создало угрозу подтопления населенных пунктов в Безлюдовском и Шебекинском районах.
Уже начата эвакуация жителей из зоны риска - около двадцати человек временно разместили в пунктах в Шебекино и Белгороде.
Наводнение также осложнило ситуацию для российских военных подразделений ниже по течению, где появился риск подтопления техники и проблемы с передвижением.
Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.
Амандрапапупа
Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."
25.10.2025 19:00
під'йом рівня сіверського донця в сторону України?
можливо, я щось пропустив?
хіба що грпування під харковом розділити?
хм
А московитські курви хай здохнуть у своїх [тимчасових] норах.