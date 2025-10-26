УКР
6 560 28

"Мадяр" підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу: рівень води впав на метр

Птахи Мадяра пошкодили греблю в Білгороді — рівень води різко знизився

Українське військове командування підтвердило удар по Бєлгородському водосховищу в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командувач Сил безпілотних систем України генерал-майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") зазначив, що після завдання удару рівень води у водосховищі впав приблизно на 1 метр.

За його словами, у проведенні операції брали участь "Птахи" - бойові безпілотні системи 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем, сформованого на базі 14-го полку СБС. Відповідно, Україна застосувала власні безпілотні засоби для ураження водного об’єкта на території Росії.

Читайте: Україна намагається перехитрити російську ППО атаками безпілотників, - Reuters

У повідомленні також зазначено, що водосховище "сьогодні дало тріщину", тобто відбулося пошкодження греблі чи конструкції, що утримує воду, через яке маса води почала знижуватися.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см", - написав "Мадяр".

Руйнування греблі на Сіверському Донці ускладнює позиції військ РФ

Після атаки на греблю у російських пабліках написали, про значні руйнування технічних споруд і механізмів, що керують шлюзами.

Хоча сама дамба встояла, через неї проходить потужний потік води. Окупанти також заявили, що пошкодження створило загрозу підтоплення населених пунктів у Безлюдівському та Шебекінському районах.

Уже розпочато евакуацію жителів із зони ризику - близько двадцяти людей тимчасово розмістили у пунктах у Шебекині та Бєлгороді.

Повінь також ускладнила ситуацію для російських військових підрозділів нижче за течією, де з’явився ризик підтоплення техніки та проблеми з пересуванням.

Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.

Топ коментарі
+22
Гарна новина-але потрібно допрацювати...
показати весь коментар
26.10.2025 20:36 Відповісти
+10
Я ще вчора про цю подію написав.
Амандрапапупа

Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."

25.10.2025 19:00
показати весь коментар
26.10.2025 20:39 Відповісти
+10
За криворізьке водосховище (які кацапи підірвали) кацапам відплатили. Тепер черга відплати за каховське ГЕС.
показати весь коментар
26.10.2025 20:46 Відповісти
Гарна новина-але потрібно допрацювати...
показати весь коментар
26.10.2025 20:36 Відповісти
HIMARS РАЗРУШИЛИ ПЛОТИНУ ПОД БЕЛГОРОДОМ. НАЧАЛОСЬ ЗАТОПЛЕНИЕ!- це плюс додронів? там відео ударів ракет ...
показати весь коментар
26.10.2025 21:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GnAIvrtVdRs

аааа дослухала відео - це повторний вже по пристріленій цілі з учора
показати весь коментар
26.10.2025 21:28 Відповісти
з позавчора ...
показати весь коментар
26.10.2025 21:32 Відповісти
Я ще вчора про цю подію написав.
Амандрапапупа

Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."

25.10.2025 19:00
показати весь коментар
26.10.2025 20:39 Відповісти
а це дає щось нам?
під'йом рівня сіверського донця в сторону України?
можливо, я щось пропустив?
хіба що грпування під харковом розділити?
хм
показати весь коментар
26.10.2025 20:44 Відповісти
Вже дало і ще дасть, бо (далі "ізиком" оригіналу з роспабліків:
"Поврежденная дамба Белгородского водохранилища интенсивно пропускает воду. Под угрозой затопления оказались позиции подразделении 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад рф, которые находятся ниже по руслу. Также под угрозой затопления оказались позиции подразделений 6-й армии РФ, а именно 68/69 дивизия, и 44-й армейский корпус."
Ось так!
Плюс повністю розвалена логістика і я маю надію, що кацапський наступ на Хпрківщині, якщо повністю не захлинеться,то хоч відчутно ослабне.
показати весь коментар
26.10.2025 21:11 Відповісти
дякую..вже начитався
показати весь коментар
26.10.2025 21:14 Відповісти
От би ще дід Мороз до них у гості завітав)))
показати весь коментар
26.10.2025 21:36 Відповісти
стратег..
показати весь коментар
26.10.2025 21:13 Відповісти
стратегів у нас 73 %...я не з них
показати весь коментар
26.10.2025 21:16 Відповісти
За криворізьке водосховище (які кацапи підірвали) кацапам відплатили. Тепер черга відплати за каховське ГЕС.
показати весь коментар
26.10.2025 20:46 Відповісти
Картина Ріпина "Що, блRді, не чекали?"
показати весь коментар
26.10.2025 20:47 Відповісти
Молодець, полк Мадяра! 💪

А московитські курви хай здохнуть у своїх [тимчасових] норах.
показати весь коментар
26.10.2025 20:52 Відповісти
агагага! Купці-купці від Мадяра! Приємного плавання!
показати весь коментар
26.10.2025 21:05 Відповісти
явище тимчасове і не несе ніякого стратегічного характеру.
показати весь коментар
26.10.2025 21:08 Відповісти
та да знову дали в штангу. ехехехехе
показати весь коментар
26.10.2025 21:09 Відповісти
Війна складається не тільки зі стратегічних успіхів, а і з тактичних.
Вже дало і ще дасть, бо (далі "ізиком" оригіналу з роспабліків):
"Поврежденная дамба Белгородского водохранилища интенсивно пропускает воду. Под угрозой затопления оказались позиции подразделении 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад рф, которые находятся ниже по руслу. Также под угрозой затопления оказались позиции подразделений 6-й армии РФ, а именно 68/69 дивизия, и 44-й армейский корпус."
Ось так!
Плюс повністю розвалена логістика і я маю надію, що кацапський наступ на Хпрківщині, якщо повністю не захлинеться,то хоч відчутно ослабне.
показати весь коментар
26.10.2025 21:13 Відповісти
відкрий карту й глянь на те водосховище - там води гулькин ***.що воно там затопить ? ну може максимум на 2 - 3 дні.а потім хвилею піде вода вниз по течії донця в Україну.
показати весь коментар
26.10.2025 21:15 Відповісти
та да. знову все пропало. ехехехехе.
показати весь коментар
26.10.2025 21:23 Відповісти
пока що не все.а от як вода з білгородського водосховища підійде до печеніжського - піднявши критично рівень,і каци вгуярять по дамбі - ото буде все пропало.на те й ставка як я бачу.
показати весь коментар
26.10.2025 21:25 Відповісти
та таки так. і нашо було бити. ні краще постріляти собі тихо-мирно. ехехехе.
показати весь коментар
26.10.2025 21:27 Відповісти
"що воно там затопить ? ну може максимум на 2 - 3 дні." поцікався скільки місяців буде сохнути те що було затопленим три дні .
показати весь коментар
26.10.2025 21:26 Відповісти
вода стече вниз в печеніжське водосховище - та й все.мости не намочить,по них як їздили так і їздитимуть.
показати весь коментар
26.10.2025 21:30 Відповісти
Лед тронулся , господа присяжные заседатели...Да и мать тех орков так.
показати весь коментар
26.10.2025 21:09 Відповісти
@ (https://x.com/i/status/1982503962201747910 відео) "... этот повреждён сильно шлюз."
показати весь коментар
26.10.2025 21:22 Відповісти
За Москвой,на севере-восток есть канал между двумя реками и стоит
там плотина. Если плотину "убрать", то г.Москва окажется под водой.
показати весь коментар
26.10.2025 21:59 Відповісти
 
 