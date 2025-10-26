"Мадяр" підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу: рівень води впав на метр

Українське військове командування підтвердило удар по Бєлгородському водосховищу в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, командувач Сил безпілотних систем України генерал-майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") зазначив, що після завдання удару рівень води у водосховищі впав приблизно на 1 метр.

За його словами, у проведенні операції брали участь "Птахи" - бойові безпілотні системи 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем, сформованого на базі 14-го полку СБС. Відповідно, Україна застосувала власні безпілотні засоби для ураження водного об’єкта на території Росії.

У повідомленні також зазначено, що водосховище "сьогодні дало тріщину", тобто відбулося пошкодження греблі чи конструкції, що утримує воду, через яке маса води почала знижуватися.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см", - написав "Мадяр".

Руйнування греблі на Сіверському Донці ускладнює позиції військ РФ

Після атаки на греблю у російських пабліках написали, про значні руйнування технічних споруд і механізмів, що керують шлюзами.

Хоча сама дамба встояла, через неї проходить потужний потік води. Окупанти також заявили, що пошкодження створило загрозу підтоплення населених пунктів у Безлюдівському та Шебекінському районах.

Уже розпочато евакуацію жителів із зони ризику - близько двадцяти людей тимчасово розмістили у пунктах у Шебекині та Бєлгороді.

Повінь також ускладнила ситуацію для російських військових підрозділів нижче за течією, де з’явився ризик підтоплення техніки та проблеми з пересуванням.

Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.

