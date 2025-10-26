"Мадяр" підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу: рівень води впав на метр
Українське військове командування підтвердило удар по Бєлгородському водосховищу в Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, командувач Сил безпілотних систем України генерал-майор Роберт Бровді (позивний "Мадяр") зазначив, що після завдання удару рівень води у водосховищі впав приблизно на 1 метр.
За його словами, у проведенні операції брали участь "Птахи" - бойові безпілотні системи 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем, сформованого на базі 14-го полку СБС. Відповідно, Україна застосувала власні безпілотні засоби для ураження водного об’єкта на території Росії.
У повідомленні також зазначено, що водосховище "сьогодні дало тріщину", тобто відбулося пошкодження греблі чи конструкції, що утримує воду, через яке маса води почала знижуватися.
"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см", - написав "Мадяр".
Руйнування греблі на Сіверському Донці ускладнює позиції військ РФ
Після атаки на греблю у російських пабліках написали, про значні руйнування технічних споруд і механізмів, що керують шлюзами.
Хоча сама дамба встояла, через неї проходить потужний потік води. Окупанти також заявили, що пошкодження створило загрозу підтоплення населених пунктів у Безлюдівському та Шебекінському районах.
Уже розпочато евакуацію жителів із зони ризику - близько двадцяти людей тимчасово розмістили у пунктах у Шебекині та Бєлгороді.
Повінь також ускладнила ситуацію для російських військових підрозділів нижче за течією, де з’явився ризик підтоплення техніки та проблеми з пересуванням.
Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.
аааа дослухала відео - це повторний вже по пристріленій цілі з учора
Амандрапапупа
Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."
25.10.2025 19:00
під'йом рівня сіверського донця в сторону України?
можливо, я щось пропустив?
хіба що грпування під харковом розділити?
хм
"Поврежденная дамба Белгородского водохранилища интенсивно пропускает воду. Под угрозой затопления оказались позиции подразделении 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад рф, которые находятся ниже по руслу. Также под угрозой затопления оказались позиции подразделений 6-й армии РФ, а именно 68/69 дивизия, и 44-й армейский корпус."
Ось так!
Плюс повністю розвалена логістика і я маю надію, що кацапський наступ на Хпрківщині, якщо повністю не захлинеться,то хоч відчутно ослабне.
А московитські курви хай здохнуть у своїх [тимчасових] норах.
Вже дало і ще дасть, бо (далі "ізиком" оригіналу з роспабліків):
там плотина. Если плотину "убрать", то г.Москва окажется под водой.