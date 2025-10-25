Україна намагається перехитрити російську ППО атаками безпілотників, - Reuters

Українська тримісячна кампанія ударів безпілотників по енергетичних об’єктах у глибокому тилу Росії завдала значних збитків. Москва, своєю чергою, підвищила здатність перехоплювати дрони, а українські підрозділи працюють над новими технологіями, щоб зберегти перевагу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агенству Reuters повідомив старший командир 14-го полку глибоких ударів з позивним Чарлі.

Понад 60 атак з серпня

З початку серпня Київ провів понад 60 ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що призвело до порушення постачання нафти та пального через трубопровідну систему РФ.

"Наш противник вправний, вони швидко адаптуються до наших методів і тактик", - сказав Чарлі на злітно-посадковій смузі в Україні, де вночі підійматися в повітря кілька безпілотників "Лютий", спрямованих на цілі у РФ.

За словами командира, деякі українські безпілотники долають до 2000 км, завдаючи ударів далеко за лінією фронту. Водночас Росія активно розвиває системи ППО, РЕБ та виявлення, що ускладнює виконання місій.

"Ворог чекає на нас у певних місцях, здійснюючи контрзаходи, щоб зменшити наш успіх", - зазначив він.

Ставка на якість і технології

Українська сторона робить ставку не на кількість, а на якість дронів. Полк має власну команду з досліджень і розробок, яка вдосконалює платформи та тактику, використовуючи аналіз і нові технологічні рішення. Українські військові роблять ставку не на кількість, а на якість дронів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що в окремих атаках може брати участь до 300 дронів, однак джерела Reuters уточнюють, що реальні масштаби менші й часто включають використання дронів-приманок.

Росія ж регулярно запускає сотні "камікадзе"-дронів та пасток, що створює додаткове навантаження на українську ППО.

Київ вважає удари по енергетичних об’єктах ефективним способом послабити спроможність російської армії, тоді як Кремль називає їх небезпечним актом ескалації.

"Велика кількість дронів не завжди вирішує проблему - саме нові підходи і технології дають нам успіх", - підсумував Чарлі.