Рязань атакували БпЛА: вибухи та пожежа на підприємстві. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 23 жовтня у російській Рязані пролунала серія вибухів, спричинених, за повідомленнями місцевих жителів, атакою безпілотників.

про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними телеграм-каналу Shot, над Рязанню пролунав щонайменше 10 вибухів. Звуки вибухів були чутні також у місті Скопін Рязанської області.

За словами місцевих, приблизно о 3:15 на околиці Рязані пролунали вибухи, а пізніше у Скопіні. Після цього розпочалась пожежа. Офіційно ж в Росії кажуть про те, що "по дронах спрацювала ППО". Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Місцеві телеграм-канали своєю чергою повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників на території одного з підприємств виникла пожежа. Інші ЗМІ повідомляють, що проїзд до нафтопереробного заводу закритий.

За даними міноборони РФ над Рязанською областю нібито було збито 14 українських безпілотників.





Рязанський НПЗ: що відомо

Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ), один із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії, став об'єктом численних атак українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з початку 2025 року. Ці удари спрямовані на зменшення здатності Росії постачати паливо та впливають на її економічну стабільність.

Підприємство вже не вперше опиняється під ударом українських сил. У березні 2024 року кілька безпілотників атакували цей НПЗ. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Внаслідок атаки горіла установка блоку теплообмінника.

Наступний удар по нафтопереробному підприємству стався у ніч на 1 травня 2024 року.

У 2025 році Рязанський НПЗ щонайменше п'ять разів атакували безпілотники. Зокрема, у ніч проти 24 січня. Внаслідок атаки загорілися щонайменше 3 резервуари, а також цех із установкою гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві повідомили про понад 50 вибухів.

Зазначалося, що атаку на Рязанський НПЗ та Рязанську ТЕЦ організували СБУ та Сили спеціальних операцій.

У ніч на 26 січня поблизу нафтопереробного заводу знову пролунали вибухи.

Наступна атака на НПЗ сталася у лютому. На території підприємства сталась пожежа. Очевидці повідомляють, що чули серію гучних вибухів поблизу НПЗ, а вже згодом побачили полум'я на території заводу.

У ніч проти 29 квітня безпілотники знову намагались завдати ударив по НПЗ у Рязані.

У травні стало відомо, що Рязанський нафтопереробний завод скоротив близько половини своїх переробних потужностей після атаки українських безпілотників.

У ніч на 5 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Атаки на Рязанський НПЗ мають значний вплив на нафтову інфраструктуру Росії:

Пожежі та зупинки виробництва: Удари призводять до масштабних пожеж та тимчасових зупинок виробничих потужностей, що впливає на здатність Росії переробляти нафту.

Зменшення експорту пального: Пошкодження НПЗ обмежує можливості Росії постачати паливо, що може призвести до дефіциту пального на внутрішньому ринку та зменшення доходів від експорту.

Психологічний вплив: Ці атаки демонструють здатність України досягати стратегічних цілей на території Росії, що має морально-психологічний ефект на населення та військових.

Удари України по об'єктах РФ восени 2025 року

З вересня 2025 року Україна істотно посилила удари по інфраструктурі на території Росії, зокрема енергетичні об'єкти (нафтопереробні заводи, нафтопроводи, хаби), військові/оборонні підприємства та інфраструктурні вузли. Це поєднання ударів дронами та далекобійних ракет.

20 вересня 2025 було завдано серії ударів по енергетичних об’єктах у РФ (Samara, Saratov та ін.). Українські дрони вразили декілька об’єктів енергетичної інфраструктури в регіонах Самарської та Саратовської областей.

Наприкінці вересня були зафіксовані удари по НПЗ, резервуарам і перекачувальних станціях у регіонах РФ, що спричинило локальні дефіцити пального та збивання експорту

У жовтні Україна завдала ударів по енергетиці та оборонним підприємствам у РФ

