УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
2 324 15

Завод "Газпрому" в Оренбурзькій області припинив прийом газу з Казахстану після атаки українських безпілотників, - ЗМІ

атака дронів

Після атаки українських безпілотників один із заводів "Газпрому" у Оренбурзькій області РФ тимчасово припинив прийом газу з Казахстану.

Про це пише телеграм-канал Astra з посиланням на Міненерго Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч проти 19 жовтня 2025 року. У зв’язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак",- сказано в повідомленні.

У Міненерго Казахстану додали, що "інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана".

Водночас там зазначили, що газопостачання Казахстану не було порушено.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Оренбурзький газопереробний завод

Нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Читайте також: Уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську, - Генштаб

Автор: 

газ (10722) Газпром (3421) росія (68514) атака (653) дрони (6084)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
От так і йде збір розвідінформації - не треба лізти у сейфи противника чи брать "язиків"... Досить отримать інформацію з "лівого" джерела... І "безвитратно"... Коли кацапи попросять казахів почать прокачку газу знову - значить, все відновлено, пора "пафтарять"...
показати весь коментар
19.10.2025 17:45 Відповісти
+6
Ну як , дрьобана кацапська мразь , вам там весело ?
Це привіт вашому кремлівському виродку і бидлоті ,
яка дістала укаїнців 😠
показати весь коментар
19.10.2025 17:45 Відповісти
+4
Дуже добре. Наглядно бачимо що на відміну від європейських і американських санкцій, українські санкції діють швидко і невідворотно і їх не можна обійти. Тому не розумію навіщо взагалі Європу і сша просити про санкції. Нехай краще дають мовчки зброю
показати весь коментар
19.10.2025 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Далі - казахи.
показати весь коментар
19.10.2025 17:45 Відповісти
От так і йде збір розвідінформації - не треба лізти у сейфи противника чи брать "язиків"... Досить отримать інформацію з "лівого" джерела... І "безвитратно"... Коли кацапи попросять казахів почать прокачку газу знову - значить, все відновлено, пора "пафтарять"...
показати весь коментар
19.10.2025 17:45 Відповісти
Ну як , дрьобана кацапська мразь , вам там весело ?
Це привіт вашому кремлівському виродку і бидлоті ,
яка дістала укаїнців 😠
показати весь коментар
19.10.2025 17:45 Відповісти
То є файно.
показати весь коментар
19.10.2025 17:46 Відповісти
Тимчасово?
показати весь коментар
19.10.2025 17:48 Відповісти
Дуже добре. Наглядно бачимо що на відміну від європейських і американських санкцій, українські санкції діють швидко і невідворотно і їх не можна обійти. Тому не розумію навіщо взагалі Європу і сша просити про санкції. Нехай краще дають мовчки зброю
показати весь коментар
19.10.2025 17:50 Відповісти
А тепер проконтролюйте небо з хйлом до Будапешту!!!
показати весь коментар
19.10.2025 17:55 Відповісти
Зірвіть приліт ХЙЛА, шановний МАДЯРЕ!
показати весь коментар
19.10.2025 17:56 Відповісти
Для цього потрібен маршрут і час. Тут треба щоб розвідка добре спрацювала. А за Мадяром не заіржавіє.
показати весь коментар
19.10.2025 18:36 Відповісти
Ось вам ********* з оренбургу, і ******* день!!
Здравствуйтє, девачкі….
показати весь коментар
19.10.2025 18:17 Відповісти
Треба добити. Казахи мають куди спрямувати свій газ. В Китай.
показати весь коментар
19.10.2025 18:57 Відповісти
як тільки знов почнеться прийом.
показати весь коментар
19.10.2025 19:03 Відповісти
прийшов час диверсікувати асортимент гарящіх страв - пора подавати газокомпресорні станції. Починати треба з ГКС "Бєлоусово" (від Шостки 400 км), яка качає газ по магістралі Торжок-Тула на "Щекіноазот", і по найближчим ростовським ГКСам "калінінская" (від Харкова 400 км), "Сальская" (від Вугледара 370 км) і "Шахтінская" (від Покровська 250 км).
Дайош атаплєніє в каждую ізбу! Гойда!
показати весь коментар
19.10.2025 18:58 Відповісти
а шо в каців свого газу мало , на шо їм казахський
показати весь коментар
19.10.2025 21:01 Відповісти
 
 