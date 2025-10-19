Завод "Газпрому" в Оренбурзькій області припинив прийом газу з Казахстану після атаки українських безпілотників, - ЗМІ
Після атаки українських безпілотників один із заводів "Газпрому" у Оренбурзькій області РФ тимчасово припинив прийом газу з Казахстану.
Про це пише телеграм-канал Astra з посиланням на Міненерго Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч проти 19 жовтня 2025 року. У зв’язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак",- сказано в повідомленні.
У Міненерго Казахстану додали, що "інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана".
Водночас там зазначили, що газопостачання Казахстану не було порушено.
Атака на Оренбурзький газопереробний завод
Нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Це привіт вашому кремлівському виродку і бидлоті ,
яка дістала укаїнців 😠
Здравствуйтє, девачкі….
Дайош атаплєніє в каждую ізбу! Гойда!