Завод "Газпрому" в Оренбурзькій області припинив прийом газу з Казахстану після атаки українських безпілотників, - ЗМІ

Після атаки українських безпілотників один із заводів "Газпрому" у Оренбурзькій області РФ тимчасово припинив прийом газу з Казахстану.

Про це пише телеграм-канал Astra з посиланням на Міненерго Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч проти 19 жовтня 2025 року. У зв’язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак",- сказано в повідомленні.

У Міненерго Казахстану додали, що "інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана".

Водночас там зазначили, що газопостачання Казахстану не було порушено.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Оренбурзький газопереробний завод

Нагадаємо, що у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Також уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Читайте також: Уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську, - Генштаб