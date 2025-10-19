Уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську, - Генштаб

У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Як зазначається, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.

"За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа", - наголошують у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Атака на Оренбурзький газопереробний завод

Також, за даними Генштабу, уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу", - йдеться у повідомленні.

Атака на паливну базу окупантів у Бердянську

Окрім того, як інформує Генштаб, уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази рф для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію.

Що передувало?

