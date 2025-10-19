УКР
Новини
4 649 16

Уражено Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод та ворожу базу з пальним у Бердянську, - Генштаб

Атаковано Новокуйбишевський НПЗ

У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Як зазначається, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.

"За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа", - наголошують у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів.

Атака на Оренбурзький газопереробний завод

Також, за даними Генштабу, уражено Оренбурзький газопереробний завод (Оренбурзька область РФ). На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено Саратовський НПЗ, що забезпечує потреби окупантів, - Генштаб ЗСУ

Атака на паливну базу окупантів у Бердянську

Окрім того, як інформує Генштаб, уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті.

Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази рф для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію.

Також читайте: Мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах, - ASTRA.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, там вирує пожежа.

Нагадаємо, вночі безпілотники також атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, в одному з цехів наразі пожежа.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Генштаб ЗС (7419) НПЗ (758) Удари по РФ (610)
Топ коментарі
+13
два найбільших ГПЗ, які у досяжності, ми вже почали "освоювати". Астраханський вже двічі у цьому році. Залишилось ще двійко поменше - Шкаповскоє ГПП (від Харкова 800 км) і Туймазінскоє ГПП (віл Харкова 1300 км). І ППО там теж нема.
показати весь коментар
19.10.2025 14:01 Відповісти
+9
Це була гарна мирна угода. Не зупиняйтесь а нарощуйте. В нас два тижні до зустрічі двох шизонутих дідів які придумають чергову гадость для України
показати весь коментар
19.10.2025 14:21 Відповісти
+7
файно...
показати весь коментар
19.10.2025 13:21 Відповісти
файно...
показати весь коментар
19.10.2025 13:21 Відповісти
"И тебя, моя мама, согреет
Оренбургский пуховый платок..."
показати весь коментар
19.10.2025 13:25 Відповісти
Урожайненько)))
показати весь коментар
19.10.2025 13:33 Відповісти
Арба та віслюк от майбутне Парашнрй *********. І кравава різанина громадянськой війни в наслідок який смітия людства на кшталт бурятів, осетин, чувашей з удмуртами, татарами і якутами тощо створять свої смердючи улуси, князівства та царства.
показати весь коментар
19.10.2025 13:42 Відповісти
Начнется наверное как всегда с Кавказа особенно если Эрдоган с Алиевым помогут.
показати весь коментар
19.10.2025 13:58 Відповісти
Академік віцеведення береже свою свору як раз для цього і ані інгуші ані іронгутанги ані даги тощо ничого йому не протипоставлять.
показати весь коментар
19.10.2025 14:07 Відповісти
Верно,но это только пока он не сдохнет,а там и сынка-орденоносца на кинжал поставить могут.
показати весь коментар
19.10.2025 17:29 Відповісти
Ч не впевнений шо кінжали будуть бруднити о цю жирну свиню. Дрючок швабри саме воно Муамар підтвердить.
показати весь коментар
19.10.2025 17:51 Відповісти
два найбільших ГПЗ, які у досяжності, ми вже почали "освоювати". Астраханський вже двічі у цьому році. Залишилось ще двійко поменше - Шкаповскоє ГПП (від Харкова 800 км) і Туймазінскоє ГПП (віл Харкова 1300 км). І ППО там теж нема.
показати весь коментар
19.10.2025 14:01 Відповісти
"Я вражений вами" - сказав Новокуйбишевськи НПЗ, дивлячись закоханими очима на безпілотник, який збирався його в*бати
показати весь коментар
19.10.2025 14:01 Відповісти
Головне щоб не було дощів.
показати весь коментар
19.10.2025 14:12 Відповісти
Це була гарна мирна угода. Не зупиняйтесь а нарощуйте. В нас два тижні до зустрічі двох шизонутих дідів які придумають чергову гадость для України
показати весь коментар
19.10.2025 14:21 Відповісти
Я не зрозумію чому не бомбять заводи з виробництва та ремонту реактивних двигунів
показати весь коментар
19.10.2025 15:18 Відповісти
Ось вам орки, і черговий ******* день!!
показати весь коментар
19.10.2025 15:21 Відповісти
Наступна ціль - Омський НПЗ.
показати весь коментар
19.10.2025 15:28 Відповісти
якби да по ямальському хресту в'*бати! отоб свято було
показати весь коментар
19.10.2025 15:37 Відповісти
 
 