Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади знищили польовий склад пального окупантів.

"На відео ми бачимо, як вцілілі після вибуху орки тікають з місця, що за лічені секунди перетвориться на куточок пекла", - додали в батальйоні.

Що вдалося уразити?

Зокрема, на відео видно власне момент ефектного ураження, сірий дим, який здіймається після удару та спробу ворожих військових втекти із зони ураження. Яка кількість пального знищена - підтверджених даних на цю мить немає.

Де саме відбулося ураження - не зазначається.

