Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV 3 мотопіхотного батальйону 58 бригади знищили польовий склад пального окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.
"На відео ми бачимо, як вцілілі після вибуху орки тікають з місця, що за лічені секунди перетвориться на куточок пекла", - додали в батальйоні.
Що вдалося уразити?
Зокрема, на відео видно власне момент ефектного ураження, сірий дим, який здіймається після удару та спробу ворожих військових втекти із зони ураження. Яка кількість пального знищена - підтверджених даних на цю мить немає.
Де саме відбулося ураження - не зазначається.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили бліндаж, у якому окупанти сховали боєприпаси.
