Операторы дронов 58-й ОМПБр уничтожили полевой склад топлива оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV 3 мотопехотного батальона 58-й бригады уничтожили полевой склад горючего оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр батальона.

"На видео мы видим, как уцелевшие после взрыва орки убегают с места, которое за считанные секунды превратится в уголок ада", - добавили в батальоне.

Где именно произошло поражение - не указывается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что операторы дронов 58-й ОМПБр уничтожили блиндаж, в котором оккупанты спрятали боеприпасы.

