Операторы дронов 58-й ОМПБр уничтожили блиндаж, в котором оккупанты спрятали боеприпасы. ВИДЕО

Операторы дронов третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр уничтожили блиндаж, в котором оккупанты спрятали боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Немного прикладной тактики. Пилоты 3-го мотопехотного батальона применяют двойные удары FPV-дронами. Первый пробивает антидроновую защиту, второй поражает цель. Приз, в случае на этом видео, - уничтожение боекомплекта, который оккупанты прятали в блиндаже", - отмечается в комментарии к видео.

