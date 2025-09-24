РУС
5-я штурмовая: минус БК и четыре блиндажа противника. ВИДЕО

Бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожают боеприпасы и блиндажи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские операторы дронов сбрасывают взрывчатку на четыре вражеских укрытия и боекомплект противника.

"Там, где еще вчера прятался враг, сегодня только огонь", - отмечают бойцы под видео.

боеприпасы (2419) уничтожение (7985) техника (1817) дроны (4789)
Бийте , хлопці , кацапську мраь , яка не дає спокійно
жити нам украінцям на своїй землі 😡
