Украинский воин из стрелкового оружия попал в вражеский дрон-"ждун". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин из стрелкового оружия уничтожил российский дрон-"ждун".
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский беспилотник атаковал наших воинов, когда те двигались на автомобиле.
"Населенный пункт Большие Проходы Харьковской области. После боевого задания украинские бойцы возвращались с водителем обратно. Российский дрон уже ждал на перекрестке. Первые два прицельных выстрела выбили камеру, оператор не смог довести дрон на оптоволокне в авто, следующим выстрелом FPV противника был уничтожен", - отмечается в комментарии к публикации.
