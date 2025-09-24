РУС
Украинский воин из стрелкового оружия попал в вражеский дрон-"ждун". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин из стрелкового оружия уничтожил российский дрон-"ждун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский беспилотник атаковал наших воинов, когда те двигались на автомобиле.

"Населенный пункт Большие Проходы Харьковской области. После боевого задания украинские бойцы возвращались с водителем обратно. Российский дрон уже ждал на перекрестке. Первые два прицельных выстрела выбили камеру, оператор не смог довести дрон на оптоволокне в авто, следующим выстрелом FPV противника был уничтожен", - отмечается в комментарии к публикации.

Можу помилятися, но це давнішнє відео.
24.09.2025 16:31 Ответить
👍
24.09.2025 16:32 Ответить
Забив дрона як мамонта
24.09.2025 16:35 Ответить
Здається попадання було з першого чи другого пострілу, а потім дрон втратив зв'язок і летів прямо, вибухнувши від попадання в дерево.
24.09.2025 16:38 Ответить
Ткспьортів налетіло у мережі, як мух на ********* в канаві!!!
24.09.2025 16:46 Ответить
Це дуже круто.
24.09.2025 17:16 Ответить
доводжує необхідність наявності у наших хлопців півавтоматичних дробовиків
24.09.2025 17:24 Ответить
Браво Воїнам ЗСУ
24.09.2025 17:33 Ответить
 
 