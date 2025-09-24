Украинский воин из стрелкового оружия попал в вражеский дрон-"ждун". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин из стрелкового оружия уничтожил российский дрон-"ждун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский беспилотник атаковал наших воинов, когда те двигались на автомобиле.

"Населенный пункт Большие Проходы Харьковской области. После боевого задания украинские бойцы возвращались с водителем обратно. Российский дрон уже ждал на перекрестке. Первые два прицельных выстрела выбили камеру, оператор не смог довести дрон на оптоволокне в авто, следующим выстрелом FPV противника был уничтожен", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус пять вражеских грузовиков и два мотоцикла: боевая работа операторов дронов 3-го батальона 58-й ОМПБр. ВИДЕО