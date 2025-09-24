Український воїн зі стрілецької зброї поцілив у ворожого дрона-"ждуна". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зі стрілецької зброї знищив російського дрона-"ждуна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник атакував наших воїнів, коли ті рухалися на автомобілі.

"Населений пункт Великі Проходи Харківської області. Після бойового завдання українські бійці поверталися з водієм назад. Російський дрон вже чекав на перехресті. Перші два прицільні постріли вибили камеру, оператор не зміг довести дрон на оптоволокні в авто, наступним пострілом FPV противника був знищений", - зазначається у коментарі до публікації.

