Український воїн зі стрілецької зброї поцілив у ворожого дрона-"ждуна". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зі стрілецької зброї знищив російського дрона-"ждуна".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник атакував наших воїнів, коли ті рухалися на автомобілі.
"Населений пункт Великі Проходи Харківської області. Після бойового завдання українські бійці поверталися з водієм назад. Російський дрон вже чекав на перехресті. Перші два прицільні постріли вибили камеру, оператор не зміг довести дрон на оптоволокні в авто, наступним пострілом FPV противника був знищений", - зазначається у коментарі до публікації.
Завдання - патрулюючи дорогу, викликати на себе атаки дронів-ждунів та знищувати їх щільним вогнем, рятуючи необладнаний автотранспорт та його пасажирів, який рухається дорогами.
Нашим хлопцям неймовірно повезло, що з ними був той, хто майстерно поцілив у щойно злетівшого "ждуна" першими ж пострілами, і це врятувало побратимів від смертельної небезпеки.