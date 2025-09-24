УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9349 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 926 12

Український воїн зі стрілецької зброї поцілив у ворожого дрона-"ждуна". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зі стрілецької зброї знищив російського дрона-"ждуна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський безпілотник атакував наших воїнів, коли ті рухалися на автомобілі.

"Населений пункт Великі Проходи Харківської області. Після бойового завдання українські бійці поверталися з водієм назад. Російський дрон вже чекав на перехресті. Перші два прицільні постріли вибили камеру, оператор не зміг довести дрон на оптоволокні в авто, наступним пострілом FPV противника був знищений", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус п’ять ворожих вантажівок і два мотоцикли: бойова робота операторів дронів 3-го батальйону 58-ї ОМПБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8303) атака (541) дрони (5696) Харківська область (1649)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
👍
показати весь коментар
24.09.2025 16:32 Відповісти
+4
Забив дрона як мамонта
показати весь коментар
24.09.2025 16:35 Відповісти
+3
Здається попадання було з першого чи другого пострілу, а потім дрон втратив зв'язок і летів прямо, вибухнувши від попадання в дерево.
показати весь коментар
24.09.2025 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можу помилятися, но це давнішнє відео.
показати весь коментар
24.09.2025 16:31 Відповісти
можеш помилятися далі...
показати весь коментар
24.09.2025 18:34 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.09.2025 16:32 Відповісти
Забив дрона як мамонта
показати весь коментар
24.09.2025 16:35 Відповісти
Здається попадання було з першого чи другого пострілу, а потім дрон втратив зв'язок і летів прямо, вибухнувши від попадання в дерево.
показати весь коментар
24.09.2025 16:38 Відповісти
Ткспьортів налетіло у мережі, як мух на ********* в канаві!!!
показати весь коментар
24.09.2025 16:46 Відповісти
Це дуже круто.
показати весь коментар
24.09.2025 17:16 Відповісти
доводжує необхідність наявності у наших хлопців півавтоматичних дробовиків
показати весь коментар
24.09.2025 17:24 Відповісти
штатних автоматів із магазином спецпатронів проти дронів
показати весь коментар
24.09.2025 18:40 Відповісти
Браво Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
24.09.2025 17:33 Відповісти
Якість зображення вогонь)
показати весь коментар
24.09.2025 18:49 Відповісти
Можливо доцільно створювати патрульні МВГ (ПМВГ) для протидії дронам-ждунам. ПМВГ необхідно озброїти засобами щільного автоматичного стрілецького вогню з стабілізованих платформ та засобами виявлення засад ворожих дронів-"ждунів", зокрема розвідувальними дронами коптерного типу, а також засобами звʼязку з командними центрами.
Завдання - патрулюючи дорогу, викликати на себе атаки дронів-ждунів та знищувати їх щільним вогнем, рятуючи необладнаний автотранспорт та його пасажирів, який рухається дорогами.
Нашим хлопцям неймовірно повезло, що з ними був той, хто майстерно поцілив у щойно злетівшого "ждуна" першими ж пострілами, і це врятувало побратимів від смертельної небезпеки.
показати весь коментар
24.09.2025 18:56 Відповісти
 
 