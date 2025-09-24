Мінус п’ять ворожих вантажівок і два мотоцикли: бойова робота операторів дронів 3-го батальйону 58-ї ОМПБр. ВIДЕО

Оператори дронів третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського знищили два мотоцикли та п'ять вантажівок, які окупанти використовували у своїй логістиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Без транспорту на війні важко. Вантажівки - це підвезення БК, будматеріалів для укріплень, а іноді й особового складу. Мотоцикли ворог використовує для швидкого переміщення, зокрема і при штурмах. Пілоти 3 МПБ 58 бригади роблять все, щоб ускладнити життя військам окупантів на півночі Харківщини. Полювання на транспорт ворога йде постійно, влучання зафіксовані навіть під час руху у прифронтовій зоні", - зазначають бійці у коментарі до відео.

