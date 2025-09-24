Окупанта із 135-го штурмового полку армії РФ обсіли мухи після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують свого поплічника, знищеного уночі українським дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ліквідований окупант прийшов в Україну у складі 135-го штурмового полку армії РФ.

"Запорізька область. Ліквідований військовослужбовець 135-го мотострілецького штурмового полку ЗС РФ годує мух після знайомства з українським дроном", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

