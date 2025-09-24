УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10448 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
2 669 8

Окупанта із 135-го штурмового полку армії РФ обсіли мухи після нічної атаки українських дронів. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують свого поплічника, знищеного уночі українським дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ліквідований окупант прийшов в Україну у складі 135-го штурмового полку армії РФ.

"Запорізька область. Ліквідований військовослужбовець 135-го мотострілецького штурмового полку ЗС РФ годує мух після знайомства з українським дроном", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про бої поблизу Покровська: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18793) Запорізька область (4102)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я думала він обхезався, тому мухва на тепленьке налетіла, а він просто здох
показати весь коментар
24.09.2025 11:30 Відповісти
От що з людьми не так.
Живеш ти на росії. Да там хрєново, але ж ти живеш, а не гниєш в українських полях обісраний мухами, за якісь примарні ідеї.
показати весь коментар
24.09.2025 11:31 Відповісти
Наща мухва балувана, забажала восени хамона скуштувати.
показати весь коментар
24.09.2025 11:32 Відповісти
Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы, к плечу плечо врастаем в землю тут. Хто прийшов на землю України без запрошення, згинуть усі.
показати весь коментар
24.09.2025 11:31 Відповісти
"мальчІк в трусіках" ілі ужє без.... ?
показати весь коментар
24.09.2025 11:31 Відповісти
І скажіть після цього,що те,на що сідають більшість мух,то є добре!!!
показати весь коментар
24.09.2025 11:35 Відповісти
Та! - на його місце вже вигулькнув свіжий кацап - а до наших хлопців не дуже поповнення поспішає
показати весь коментар
24.09.2025 11:36 Відповісти
А ти в ГШ ЗСУ все це регулюєш, чи аби гівном заплювати, посаджений???
показати весь коментар
24.09.2025 12:52 Відповісти
 
 