6 523 43

Окупант про бої поблизу Покровська: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВIДЕО 18+

Українські воїни поблизу Покровська ліквідували російську штурмову групу, до якої входило більш ніж 20 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому про це розповідає єдиний уцілілий штурмовик. Росіянин фільмує своїх "двохсотих" поплічників і закликає співгромадян відмовитися від наміру поїхати на війну в Україну. Окупант нарікає на відсутність зв'язку, медичної допомоги пораненим на полі бою і нецензурно лається на адресу своїх командирів.

"В черных мешках уедем все", - коротко змальовує окупант під звуки пострілів своє особисте майбутє.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє штурмовиків "Скелі" знищили вісім окупантів у Новоторецькому на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18793) знищення (8296)
+17
Тобто якби командування на запити відповідало, вчасно БК та їжу/воду підвозили, робили ротацію, то все було б норм?

24.09.2025 10:10
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
+12
Голос з могили
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
+10
Нє уєдєтє. Будете гнити по посадках...

24.09.2025 10:13
показати весь коментар
24.09.2025 10:13 Відповісти
Голос з могили
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
не бритий якийсь свинорус
показати весь коментар
24.09.2025 10:54 Відповісти
Убивця з московії, скулить за своє нікчемне існування, аж в Покровську в Україні!!! Смерть убивцям з московії, ****** плювати на них!

24.09.2025 12:47
показати весь коментар
24.09.2025 12:47 Відповісти
Тобто якби командування на запити відповідало, вчасно БК та їжу/воду підвозили, робили ротацію, то все було б норм?

24.09.2025 10:10
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
ну воно про це й каже! чи у вас якісь ілюзії лишилися стосовно гнид *******?

24.09.2025 10:57
показати весь коментар
24.09.2025 10:57 Відповісти
Ви все врети ! Хохлы бегут, скоро в Одессе будем квартиры получать.

24.09.2025 10:10
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
у себе у іркутську йому не вистачило мізків це зрозуміти

24.09.2025 10:11
показати весь коментар
24.09.2025 10:11 Відповісти
Не факт... деяких собаки з'їдять..
показати весь коментар
24.09.2025 10:11 Відповісти
Нє уєдєтє. Будете гнити по посадках...

24.09.2025 10:13
показати весь коментар
24.09.2025 10:13 Відповісти
Приїжджай до України, власними очима побачиш ще крутіші картини!

24.09.2025 10:31
показати весь коментар
24.09.2025 10:31 Відповісти
що не подобається кацапчику, а така реальність, ваших ублюків вбивають і будуть вбивати, поки не втічете з України, але й потім будуть нищити, щоб більше вам ніколи не захотілось знову.

24.09.2025 10:58
показати весь коментар
24.09.2025 10:58 Відповісти
гандони! до них доходить тільки перед смертю

24.09.2025 10:13
показати весь коментар
24.09.2025 10:13 Відповісти
справа в том шо не доходить! уважо слухайте, командири ******, зв'язок, б/к нема і т.п., було б з цим добре вбивали й далі шо кончені!

24.09.2025 11:00
показати весь коментар
24.09.2025 11:00 Відповісти
Якась "херня"... "Связи нет" - а він по мобільному простому, балабанить...

24.09.2025 10:19
показати весь коментар
24.09.2025 10:19 Відповісти
А що, ******** мобільник не можна використовувати як відокамеру?

24.09.2025 10:22
показати весь коментар
24.09.2025 10:22 Відповісти
Коли твою голову відвідає FPV дрон я побачу в якій драматичній позі буде лежати твій труп.

24.09.2025 10:35
показати весь коментар
24.09.2025 10:35 Відповісти
А ти багато трупів, на полі бою, бачив? Коли знімаються "бойовики" - наймаються "військові консультанти". Переважно, це люди, які дійсно пройшли бойові дії... І саме вони дають рекомендації, по створенню батальних сцен...

24.09.2025 10:47
показати весь коментар
24.09.2025 10:47 Відповісти
Я тебе запитав про інше - чи багато ти "трупів, на полі бою, бачив"? Їх могли занести у приміщення, і вони там померли. Смерть могла настать і не від крововтрати - контузія, чи просто вчасно перев"язали... А, можливо, померли недавно...

24.09.2025 10:54
показати весь коментар
24.09.2025 10:54 Відповісти
Любезный, подьезжай сам , посмотришь на позы, целые окна одним глазом оставшимся... Да,все знают ,что потерь нет и хрюсские чудо-батыры неубиваемые ,все идет по плану,только план оказался очень буевым ,подонок конченный .Нах из Украины,******** рашистские оккупанты!

24.09.2025 10:58
показати весь коментар
24.09.2025 10:58 Відповісти
странные драматические позы - результат удара ФПВ по закрытому гей-клубу

24.09.2025 11:27
показати весь коментар
24.09.2025 11:27 Відповісти
Може телефон знайшли у цього вже дохлого орка?

24.09.2025 10:33
показати весь коментар
24.09.2025 10:33 Відповісти
Може... Все може буть...
показати весь коментар
24.09.2025 10:37 Відповісти
а те, що навіть без зв'язку відео можна записувати на камеру мобільного ти чув?

24.09.2025 10:59
показати весь коментар
24.09.2025 10:59 Відповісти
Жєка, а. Мі здохлі давно. Довбограї, скоро у вас і мішків не буде. Хімічна промисловість піде в слід за руssкім карабльом.

24.09.2025 10:19
показати весь коментар
24.09.2025 10:19 Відповісти
Хто поїде в чорному мішку а дехто на білій ладі -калині .

24.09.2025 10:22
показати весь коментар
24.09.2025 10:22 Відповісти
А шо на війні може бути по інакшому? Чи за великих грошей наслідки не помітні?

24.09.2025 10:23
показати весь коментар
24.09.2025 10:23 Відповісти
Иркутский Чикатило-небось всех сам и убил.Он бы их и сьел,да зубов нет.

24.09.2025 10:24
показати весь коментар
24.09.2025 10:24 Відповісти
Готовиться стати "хорошим рузьким", on, навіть зачатки самостійного мислення якісь пробиватись почали. Вершина їх еволюції, можна сказати, залишилось зробити лиш крок.

24.09.2025 10:25
показати весь коментар
24.09.2025 10:25 Відповісти
Слава нашим Воїнам! Слава ЗСУ!! Слава Україні!!!

24.09.2025 10:32
показати весь коментар
24.09.2025 10:32 Відповісти
Ооо, а шо сі стало? кабздон завьот, новий репертуар підготував..

24.09.2025 10:37
показати весь коментар
24.09.2025 10:37 Відповісти
Чортам на тому світі під їх гомеричний сміх буде розповідати про те, що він довбо..б з Іркутську

24.09.2025 10:39
показати весь коментар
24.09.2025 10:39 Відповісти
Слава Героїчним Силам Оборони України!❤️🖤💙💛

24.09.2025 10:41
показати весь коментар
24.09.2025 10:41 Відповісти
Для відома вам напишу що про це думають кацапи:
1) вина Великобританія,
2) винні лише євреї.
На їх думку це їх примусили воювати.
Своєї вини не відчувають від слова-взагалі.
А тепер подумайте чи варто жаліти тупих імбецилів-москалів.
показати весь коментар
24.09.2025 11:30 Відповісти
****, капитан очевидность: "Не наша война", ты, *****, не мог раньше этого подумать?
аааа, ЗП 200 шт деревянных хотел, алконавт-убийца...
показати весь коментар
24.09.2025 12:08 Відповісти
 
 