Окупант про бої поблизу Покровська: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВIДЕО 18+
Українські воїни поблизу Покровська ліквідували російську штурмову групу, до якої входило більш ніж 20 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому про це розповідає єдиний уцілілий штурмовик. Росіянин фільмує своїх "двохсотих" поплічників і закликає співгромадян відмовитися від наміру поїхати на війну в Україну. Окупант нарікає на відсутність зв'язку, медичної допомоги пораненим на полі бою і нецензурно лається на адресу своїх командирів.
"В черных мешках уедем все", - коротко змальовує окупант під звуки пострілів своє особисте майбутє.
Увага! Ненормативна лексика!
1) вина Великобританія,
2) винні лише євреї.
На їх думку це їх примусили воювати.
Своєї вини не відчувають від слова-взагалі.
А тепер подумайте чи варто жаліти тупих імбецилів-москалів.
аааа, ЗП 200 шт деревянных хотел, алконавт-убийца...