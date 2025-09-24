Окупант про бої поблизу Покровська: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВIДЕО 18+

Українські воїни поблизу Покровська ліквідували російську штурмову групу, до якої входило більш ніж 20 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому про це розповідає єдиний уцілілий штурмовик. Росіянин фільмує своїх "двохсотих" поплічників і закликає співгромадян відмовитися від наміру поїхати на війну в Україну. Окупант нарікає на відсутність зв'язку, медичної допомоги пораненим на полі бою і нецензурно лається на адресу своїх командирів.

"В черных мешках уедем все", - коротко змальовує окупант під звуки пострілів своє особисте майбутє.

Увага! Ненормативна лексика!

