Оккупант о боях вблизи Покровска: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВИДЕО 18+

Украинские воины вблизи Покровска ликвидировали российскую штурмовую группу, в которую входило более 20 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой об этом рассказывает единственный уцелевший штурмовик. Россиянин снимает своих "двухсотых" товарищей и призывает сограждан отказаться от намерения поехать на войну в Украину. Оккупант сетует на отсутствие связи, медицинской помощи раненым на поле боя и нецензурно ругается в адрес своих командиров.

"В черных мешках уедем все", - коротко описывает оккупант под звуки выстрелов свое личное будущее.

Внимание! Ненормативная лексика!

