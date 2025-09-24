РУС
Оккупант о боях вблизи Покровска: "Было нас больше 20 человек. Я остался один. В черных мешках уедем все". ВИДЕО 18+

Украинские воины вблизи Покровска ликвидировали российскую штурмовую группу, в которую входило более 20 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой об этом рассказывает единственный уцелевший штурмовик. Россиянин снимает своих "двухсотых" товарищей и призывает сограждан отказаться от намерения поехать на войну в Украину. Оккупант сетует на отсутствие связи, медицинской помощи раненым на поле боя и нецензурно ругается в адрес своих командиров.

"В черных мешках уедем все", - коротко описывает оккупант под звуки выстрелов свое личное будущее.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое штурмовиков "Скалы" уничтожили восемь оккупантов в Новоторецком на Донетчине. ВИДЕО

+10
Тобто якби командування на запити відповідало, вчасно БК та їжу/воду підвозили, робили ротацію, то все було б норм?
24.09.2025 10:10 Ответить
+8
Голос з могили
24.09.2025 10:10 Ответить
+7
Нє уєдєтє. Будете гнити по посадках...
24.09.2025 10:13 Ответить
Голос з могили
24.09.2025 10:10 Ответить
не бритий якийсь свинорус
24.09.2025 10:54 Ответить
Тобто якби командування на запити відповідало, вчасно БК та їжу/воду підвозили, робили ротацію, то все було б норм?
24.09.2025 10:10 Ответить
ну воно про це й каже! чи у вас якісь ілюзії лишилися стосовно гнид *******?
24.09.2025 10:57 Ответить
Ви все врети ! Хохлы бегут, скоро в Одессе будем квартиры получать.
24.09.2025 10:10 Ответить
у себе у іркутську йому не вистачило мізків це зрозуміти
24.09.2025 10:11 Ответить
Не факт... деяких собаки з'їдять..
24.09.2025 10:11 Ответить
Нє уєдєтє. Будете гнити по посадках...
24.09.2025 10:13 Ответить
Приїжджай до України, власними очами побачиш ще крутіші картини!
24.09.2025 10:31 Ответить
що не подобається кацапчику, а така реальність, ваших ублюків вбивають і будуть вбивати, поки не втічете з України, але й потім будуть нищити, щоб більше вам ніколи не захотілось знову.
24.09.2025 10:58 Ответить
гандони! до них доходить тільки перед смертю
24.09.2025 10:13 Ответить
справа в том шо не доходить! уважо слухайте, командири ******, зв'язок, б/к нема і т.п., було б з цим добре вбивали й далі шо кончені!
24.09.2025 11:00 Ответить
Якась "херня"... "Связи нет" - а він по мобільному простому, балабанить...
24.09.2025 10:19 Ответить
А що, ******** мобільник не можна використовувати як відокамеру?
24.09.2025 10:22 Ответить
Коли твою голову відвідає FPV дрон я побачу в якій драматичній позі буде лежати твій труп.
24.09.2025 10:35 Ответить
А ти багато трупів, на полі бою, бачив? Коли знімаються "бойовики" - наймаються "військові консультанти". Переважно, це люди, які дійсно пройшли бойові дії... І саме вони дають рекомендації, по створенню батальних сцен...
24.09.2025 10:47 Ответить
Я тебе запитав про інше - чи багато ти "трупів, на полі бою, бачив"? Їх могли занести у приміщення, і вони там померли. Смерть могла настать і не від крововтрати - контузія, чи просто вчасно перев"язали... А, можливо, померли недавно...
24.09.2025 10:54 Ответить
Любезный, подьезжай сам , посмотришь на позы, целые окна одним глазом оставшимся... Да,все знают ,что потерь нет и хрюсские чудо-батыры неубиваемые ,все идет по плану,только план оказался очень буевым ,подонок конченный .Нах из Украины,******** рашистские оккупанты!
24.09.2025 10:58 Ответить
Може телефон знайшли у цього вже дохлого орка?
24.09.2025 10:33 Ответить
Може... Все може буть...
24.09.2025 10:37 Ответить
а те, що навіть без зв'язку відео можна записувати на камеру мобільного ти чув?
24.09.2025 10:59 Ответить
............................................
24.09.2025 11:02 Ответить
Жєка, а. Мі здохлі давно. Довбограї, скоро у вас і мішків не буде. Хімічна промисловість піде в слід за руssкім карабльом.
24.09.2025 10:19 Ответить
Хто поїде в чорному мішку а дехто на білій ладі -калині .
24.09.2025 10:22 Ответить
А шо на війні може бути по інакшому? Чи за великих грошей наслідки не помітні?
24.09.2025 10:23 Ответить
Иркутский Чикатило-небось всех сам и убил.Он бы их и сьел,да зубов нет.
24.09.2025 10:24 Ответить
Готовиться стати "хорошим рузьким", он, навіть зачатки самостійного мислення якісь пробиватись почали. Вершина їх еволюції, можна сказати, залишилось зробити лиш крок.
24.09.2025 10:25 Ответить
Слава нашим Воїнам! Слава ЗСУ!! Слава Україні!!!
24.09.2025 10:32 Ответить
Ооо, а шо сі стало? кабздон завьот, новий репертуар підготував..
24.09.2025 10:37 Ответить
Чортам на тому світі під їх гомеричний сміх буде розповідати про те, що він довбо..б з Іркутську
24.09.2025 10:39 Ответить
Слава Героїчним Силам Оборони України!❤️🖤💙💛
24.09.2025 10:41 Ответить
 
 